Rehabilita DIF Municipal cuatro módulos de atención a población vulnerable

El director del DIF Municipal de Xalapa, Alejandro del Ángel Aguilar, indicó que cuatro de los diez módulos de este organismo que recibieron en malas condiciones de la pasada administración capitalina, ya fueron rehabilitados y espera que en el transcurso del año se reacondicionen los seis restantes."Todos los módulos del DIF Municipal están en operación y ahorita hemos rehabilitado y puesto en mejores condiciones a cuatro de 10. Ya estamos trabajando con un módulo de la mujer que se instaló en la oficina central que tendrá como objetivo la atención integral a este sector ", expuso.Detalló que este espacio ofrecerá atención pregestacional y el cuidado prenatal, además de detecciones oportunas de cáncer cervicouterino, de mama y temas de violencia de género."Es un consultorio de atención integral a la mujer. También se atenderá (a) mujeres en proceso de lactancia y a los pequeños que sean hijos de esas mujeres", resaltó.Del Ángel Aguilar apuntó que los consultorios que fueron habilitados están en la oficina central y en los módulos de Rafael Lucio y Constituyentes, ello con el apoyo y trabajo colaborativo de la Jurisdicción Sanitaria número 5."Ya tenemos equipos para esos cuatro espacios, equipo renovado y así estaremos avanzando, esperemos que un módulo cada mes, hasta completar al menos 10 módulos en operación en el transcurso del año", estimó.El titular del DIF Xalapa afirmó que aunque los seis restantes no se hayan rehabilitado aún, no significa que no cuenten con el mobiliario y equipo necesario para brindar atención a los capitalinos menos favorecidos."Tenemos lo necesario y lo básico; lo más importante es que tenemos personal capacitado en esos lugares", aseveró.