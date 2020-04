Reiniciará SEV clases virtuales próximo lunes con el programa “Lengua para Todos”

El ciclo escolar virtual comienza el próximo lunes, informó el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, quien reconoció que no todos los estudiantes tienen la posibilidad de recibir la educación a distancia a través de las plataformas tecnológicas.



“Como Estado hemos sabido dar respuesta a esta contingencia, hemos estado sacando ‘Matemáticas para Todos’. Este lunes comenzamos con ‘Lenguas para Todos’, con el cual tenemos lo que es la enseñanza de la lengua del inglés y que complementa con la enseñanza de la lengua náhuatl en un programa que sería la clase en español, náhuatl e inglés”.



Añadió que se tienen buenos resultados con los programas desarrollados en la entidad, que indicó la Federación ha pedido el contenido de ‘Matemáticas para Todos’, que no solo es para alumnos sino también para la capacitación de los maestros.



Aunque reconoció que hay lugares como Tantoyuca que no se puede llegar con las clases vía internet a los estudiantes, se buscan los medios para hacerle llegar a los niños las clases, como darles educación a través de los agentes municipales, a quienes se les entregarían cuadernillos etiquetados con el nombre de cada niño, y será material pensando en el grado que cursan.



“Lo importante es que el niño tenga un repaso. En el nivel secundaria tenemos el problema de que llega el niño y no sabe multiplicar. Por eso es importante que repasen la suma, resta y demás operaciones. Con el cuadernillo que estemos dando, al papá se le podrá facilitar el repaso con su hijo”, explicó.



Durante su visita a la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, en donde entregó para el Hospital Regional de Río Blanco 200 caretas y gel antibacterial, que es material que producen los tecnológicos de la entidad, se le preguntó para qué nivel son las clases que iniciarán el lunes, a lo que dijo que para el nivel básico y educación media superior.



“Esto es parte de la programación que se va estar dando, y debemos reiterarles que tienen la plataforma www.sev.gob.mx que es la plataforma que tenemos en el Estado y que se trasmiten las clases que tenemos por RTV, que es de ‘Matemáticas para todos’”.



Añadió que lo que se busca es tener aprendizajes desde casa, “pero (hay) que decir que es obligatorio, que se va calificar; es como poner una sanción”.



Sobre las escuelas particulares, apuntó que los padres de familia deberán llegar a acuerdos de los pagos que se podrían reducir, pero ese tema es entre estos, en donde como tal la SEV no interviene.