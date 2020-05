Reiniciará TEJAV labores de forma gradual a partir del 15 de junio

El Pleno de Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) acordó ampliar el periodo de suspensión de actividades del 1° al 12 de junio y determinó reanudar gradualmente las labores a partir del lunes 15 con todas las medidas sanitarias.



Por lo que ordenó que en un plazo no mayor a 10 días, la Dirección de Administración elabore un plan para la implementación de medidas de reanudación gradual de actividades, supervisión, control, higiene, limpieza y evitar la concentración de personas y propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).



Mientras tanto, la actividad jurisdiccional continuará sólo para la resolución de aquellos juicios tramitados ante las Salas Unitarias y que estén en estado de emitir sentencia o resolución final; habilitándose a los actuarios adscritos a las Salas, para que con las medidas de seguridad y protección respectiva, a partir de hoy, lleven a cabo las notificaciones de las sentencias que se hayan emitido de forma previa y durante el periodo de suspensión de actividades que se encuentren pendientes de notificar, sin que ello implique la reanudación de los plazos para la interposición de los medios de impugnación que conforme a derecho procedan.



La Sala Superior del TEJAV continuará celebrando sus sesiones vía remota mediante el uso de las herramientas informáticas y tecnológicas y las notificaciones de las sentencias que se realicen surtirán sus efectos el primer día hábil en el que el órgano jurisdiccional reanude sus labores de forma ordinaria.



Los Magistrados instruyeron reubicar o acondicionar el espacio de la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, a fin de garantizar que, al momento de reanudar las actividades, las personas que acudan a presentar promociones o documentación permanezcan en un área independiente del lugar en el que se llevan a cabo las labores jurisdiccionales.



Otra de las medidas que habrán de adoptarse es la implementación de un sistema electrónico de citas para la presentación de demandas iniciales que estará disponible en la página electrónica del TEJAV a partir del 1° de junio y sólo podrá presentarse una demanda por cada cita que genere dicho sistema, enfatizándose a los promoventes que la implementación del sistema, no implica el trámite de los asuntos presentados, ya que esta es sólo una medida para mitigar la carga que eventualmente se presentará una vez reanudadas las labores de forma completa.



Y a partir del 2 de junio, se habilita la Oficialía de Partes del Tribunal, en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, para la recepción de demandas iniciales, cuya presentación haya sido agendada por medio del sistema electrónico, para lo cual el personal adscrito a dicha área deberá tomar todas las medidas de precaución y protección sanitarias necesarias para la recepción de la documentación respectiva y sólo se permitirá el acceso a una sola persona con uso obligatorio de cubrebocas.



Asimismo, se reitera que la presentación de la demanda respectiva no implica su trámite, dado que esta es una medida tomada para mitigar la carga que generará el reinicio de actividades.