Reitera AMLO apoyo al Gobernador de Veracruz, es honesto y no hace pactos con delincuencia

Veracruz está siendo exitoso en la reducción de los índices delictivos porque cuenta con un Gobernador honesto y que no hace pactos con la delincuencia, reiteró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a Xalapa.



Durante su conferencia de prensa, explicó que en esta entidad se ha avanzado porque “está bien pintada la raya entre delincuencia y autoridades; antes no era así, había protección y contubernio; por eso aquí se ha avanzado bastante en garantizar la paz y tranquilidad", expuso.



Como en otras ocasiones, López Obrador mencionó que el Gobernador de Veracruz es un hombre honesto y dijo que esa es la clave de todo, ya que un buen gobierno depende de un 99 por ciento de la honestidad de la autoridad.



“Si el que gobierna es corrupto, deshonesto, no hay protección para nadie, se está a la deriva; gobierna la delincuencia aunque se trate de delincuentes de cuello blanco. Lo más importante es tener autoridades honestas".



En este sentido señaló que el mandatario veracruzano le es un gran apoyo, por lo que se siente seguro y con un gran apoyo por parte del Gobernador Cuitláhuac García.



“Nada que ver con los que había anteriormente. Nada que ver los gobernadores anteriores recientes con el papel de Cuitláhuac, por su honestidad e integridad".



En el inicio de su conferencia en López Obrador dio su apoyo al mandatario, al señalar una vez más que García Jiménez es "honesto y eficiente".



“Va a intervenir Cuitláhuac García que se ha destacado por su trabajo, por su actuación eficiente, honesta; es un buen Gobernador de este gran Estado de Veracruz”.