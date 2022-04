Reitera Bienestar que INAPAM no desaparece; reajustarán credencialización

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que este lunes se definirá el nuevo esquema de credencialización para los beneficiarios del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).Luego de reiterar que este organismo no desaparece, sino que a través de la dependencia federal se reforzará su actuación; señaló que hoy sostendrá una videoconferencia en la que explicarán cómo será el registro y empadronamiento de los mayores de 60 años."Hoy nos vamos a enterar del proceso para la credencialización del INAPAM, que es muy importante para los mayores de 60 años y de otros programas que vamos a desarrollar. No va a desaparecer, ya aclaramos que es un reforzamiento, una estrategia para ampliar la cobertura, una estrategia para ampliar el sistema de cuidados y la Federación se va a hacer cargo de eso", expresó.Sobre la incorporación de nuevos beneficiarios a la Pensión para los Adultos Mayores y personas con discapacidad, indicó que se están registrando "los suficientes, sin indicar un avance de cuántos ya se inscribieron."También está habiendo la oportunidad de muchos que de alguna manera voluntaria o involuntaria no se había logrado concretar su incorporación, hoy lo estamos haciendo. Estamos trabajando en todo eso", afirmó y es que la jornada de registro se extenderá hasta el próximo 30 de abril en 517 puntos de la Entidad.Aclaró para el caso de los discapacitados, que la inscripción es hasta los 29 años de edad, pues están esperando que el Gobierno del Estado haga la aportación de recursos para incorporar a los que superen esta edad."Los mayores de 29 años no los estamos incorporando, hay un compromiso del Gobierno Estatal de meter presupuesto para que se logren esas incorporaciones", precisó Manuel Huerta.