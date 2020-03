Reitera SEV que no para labores administrativas

La actividad en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), continúan y no se detienen ante la necesidad de dar continuidad a los trámites para la asignación de plazas, así como el pago de nómina para miles de maestros y empleados entre otras labores, lo que impide suspender actividades de manera total.



El secretario Zenyazen Escobar García dejó en claro que para evitar situaciones de riesgo para los empleados, se colocaron 6 filtros sanitarios para evitar contagios por COVID-19 o coronavirus, pues afirmó que no pondrán en riesgo la salud de los trabajadores.



“Tenemos que continuar, hemos tomado las medidas necesarias aquí en la Secretaría de Educación de Veracruz con 6 filtros que se han puesto en las entradas y de igual manera que jamás pondríamos en riesgo a las y los trabajadores de esta secretaría de oficinas centrales”, detalló.



Y es que señaló que dentro del trabajo al interior de la SEV se atienden diversos trámites, mismos que no pueden detenerse, donde destaca la asignación de los mismos maestros en los planteles donde hay necesidad, así como lo que se refiere a la asignación de las horas 365 y 465 para secundarias técnicas y generales.



“El análisis de horas adicionales, vacantes temporales definitivas y remanentes, de igual manera la validación de vacantes para los nuevos ingresos, las publicaciones de contenido y de igual manera los cálculos de nómina y las asignaciones de nuevas plazas de maestros que nos hacen falta en el estado de Veracruz”.



Incluso, expresó que se van a aprovechar estos días en las oficinas centrales para ir solucionando todos los pendientes, sobre todo la falta de maestros, que ha sido una constante, “no podemos parar el servicio público”, abundó.



Por ello Escobar García insistió en la necesidad de dar continuidad al trabajo que se desarrolla en dicha dependencia, para hacer frente a los pendientes que aún enfrenta el sistema educativo veracruzano.



“Aquí en oficinas centrales reiteramos que tenemos que seguir laborando, que no podemos como tal la administración pública y la Secretaría de Educación parar labores, tenemos que continuar, tenemos muchos pendientes”, finalizó el titular de la SEV.