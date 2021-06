Relata detalles de investigación que aplica la Universidad en Difusión Cultural UV

Psicólogo Joaquín Rosas Garcés

Me da pena y tristeza escribir estas líneas para denunciar anomalías que se dieron en la Dirección de Difusión Cultural durante la Pandemia, esta enfermedad ataco a varios compañeros mismos que perdieron la batalla.



Mientras esto pasaba el administrador en complicidad con otra compañera abusaron y cobraron durante más de un año el cheque de un compañero músico exintegrante del grupo Tlen Huicani, fallecido en los primeros meses de la pandemia (julio 2020), el regreso a labores dentro de la universidad Veracruzana fue el 26 de Abril del año en curso y en la Dirección de Difusión Cultural se regresó el 3 de Mayo del año en curso, en esos momentos nos enteramos de la situación, el administrador estaba suspendido y había una investigación en curso, se buscó a la compañera involucrada (no citamos su nombre por respeto) quien comentó que el administrador la obligaba y acosaba, en un principio intimidándola con correrla y después le prometió una plaza, ella era encargada de las nóminas, separaba los cheques, los firmaba y cobraba, el dinero se lo daba al administrador, ella nos dice que tiene una denuncia en curso porque además piensa que el mismo director de difusión está involucrado.



El día 12 de Mayo del año en curso volvieron a decir que regresáramos a casa hasta nuevo aviso calculando el regreso el día 14 de Junio, argumentado que se iba a colocar un Domo de cristal, creemos que nos dejaron ir para que no nos enteráramos del problema y había un justificante perfecto, las demás dependencias de la Universidad siguieron trabajando normal.



Cabe aclarar que desde que entró el administrador se les advirtió a los diferentes directores que han pasado por esta dirección y que él ha estado con ellos como tal, que no era de confianza y muy mal administrador en varios aspectos, falto de calidad humana y de honradez, no nos equivocamos aquí está la muestra, sin embargo también el director es culpable pues nunca estuvo atento a las necesidades de la Dirección, estaba más preocupado por formar su Harem, en ocasiones llegaba en estado inconveniente al grado de estar a punto de golpear su camioneta dentro del estacionamiento de la Dirección, también mandó a construir un domo de herrería y lona, se le hizo la observación que no iba a aguantar que era muy pesado y peligroso, se le comentó también al administrador y él dijo que no le había pedido opinión , que consideraba lo estaba haciendo a propósito, no entendimos el por qué lo decía hasta ahora, el domo se cayó dañando parte del techo, barandales del edificio y el piso, después llegaron recursos para arreglar todo el edificio, recursos que debía el gobierno de Duarte y fueron Pagados ya.



No podemos dejar de lado que la Dirección es una entidad que genera muchos recursos con la venta de los diferentes grupos artísticos, considero que al no haber entradas económicas por la Pandemia se les hizo fácil cobrar el cheque de este compañero fallecido, sin embargo en la Dirección murieron como 10 compañeros, cuantos cheques más cobrarían?? Estará involucrado también el Director?? La construcción del primer Domo fue para cubrir desvíos de dinero??



Ojala el nuevo Rector ponga orden y mande a un Director capaz y honrado.



Le pido de favor omita mi nombre y datos personales por obvias razones.



