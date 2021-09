Relegan a comunidades indígenas de Tuxpan

Alrededor de 15 comunidades de Tuxpan tienen presencia de grupos étnicos, sin embargo no han sido beneficiadas con los programas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, señala el profesor Félix Hiram Cárdenas Mar, director de Desarrollo Social en el puerto.Indicó que en el año 2000 se propuso el ingreso de varias localidades, pero solamente fueron aceptadas en el catálogo las comunidades de Tebanco, San José El Grande, Zapote Domingo y Héroes de Chapultepec.Para estas localidades se han podido aterrizar proyectos productivos y de conservación del medio ambiente, por ejemplo, pero las otras han quedado excluidas.Cárdenas Mar explicó que las demás, aunque tienen hablantes de lenguas maternas como tének, náhuatl, mazateco y otomí, no han sido reconocidas como pueblos indígenas ya que dichos hablantes no superan el 40% de los habitantes de cada localidad.Abundó que para incluirlas en el catálogo, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se basa en los censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).“Todavía estamos en espera de que sean incluidos de alguna manera, para poderlos dotar de estos proyectos e infraestructuras específicas, que no debería ser así pero así es la normatividad, pero se les buscan apoyos con programas alternos y se está trabando en ello, también para la preservación de la lengua materna”, concluyó.