Relegan a indígenas de Veracruz de programas federales

Comunidades de Álamo que concentran etnias demandan reconocimiento por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con lo que tendrían mayor acceso a beneficios de programas federales.



Y es que hasta ahora, dichos núcleos únicamente han sido contempladas como cifras por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y por la Comisión Nacional de Vivienda, lamentó Rolando de la Cruz Hernández, delegado municipal de la zona indígena.



Con ello, es decir, sin el reconocimiento oficial, las personas con discapacidad o quienes son de la tercera edad y viven en los pueblos originarios no tienen acceso a beneficios que les corresponden.



“Como pueblos originarios, los adultos mayores se pueden afiliar a estos programas desde los 65 años, pero como las comunidades indígenas de Álamo no han sido reconocidas como tales, los abuelitos tienen que esperar a cumplir los 68 años para obtener este beneficio” dijo.



Por ello, añadió, seguirán pugnando para obtener dicho reconocimiento, para que de esta manea puedan ser contemplados en los diferentes programas que ofrece la Secretaria de Bienestar, a los cuales no tiene acceso, principalmente los adultos mayores y quienes enfrentan alguna discapacidad, recalcó.