Rellenos sanitarios ya no son solución al problema de la basura, opinan

El atraso en la normativa que rige el manejo y destino que se da a residuos sólidos urbanos, impide la llegada de inversión extranjera y uso de tecnología verde para el cuidado del medio ambiente. Actualmente, los gobiernos promueven rellenos sanitarios con una operatividad tan caduca, que la generación de lixiviados y gases de efecto invernadero siguen contaminando.



Así lo manifestó Juan Carlos Sierra García, delegado estatal del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica, al señalar que como país estamos desfasados porque la normatividad que regula proyectos en manejo de residuos sólidos data del año 2003, pero copiada de Estados Unidos, que la promovió hace 30 años.



Dijo que aún se impulsa el manejo de Rellenos Sanitarios, de ahí que el llamado es a la Secretaría del Medio Ambiente y Secretaría de Energía a sacar la propuesta de actualización y suba tanto al Congreso del Estado como al Federal para su aprobación. “Ya hay trabajo de mesas y foros para actualizar esa normatividad pero desconocemos cuando será aprobada”, expresó.



INTERÉS DE INVERSIÓN EXTRANJERA



“Tenemos gran confianza que en el 2020 salga la actualización de esa norma y aterrizar inversiones de capitales internacionales. En mi rubro tengo cinco empresas interesadas; Energy Holy, grupo de alemanes y rusos que comparten tecnología e inversión, están interesados pero no se ha podido avanzar porque la normatividad ambiental no les da garantía jurídica para aterrizar inversión”, expuso Sierra García.



Agregó que el país debe trascender de relleno sanitario a planta de clasificación y aprovechamiento. Hoy en día, el país puede generar energías con los residuos y ocuparlos al 100 por ciento, con tratamiento para hacerlo una biomasa y con el 100 por ciento de energía “verde”, resolver los problemas de energía eléctrica.



“Hasta el día de hoy tenemos un déficit de más de 5 mil megawatts por hora en el país y lo vemos reflejado en las penínsulas de Baja California y en la de Yucatán, donde se han registrado apagones. Ello significa que hace falta producir energía, pero de manera ecológica, que ya no es sustentable con la combustión de fósiles o carbón por las emisiones que provocan”, expuso.



RELLENO SANITARIO, GENERADOR DE CONTAMINANTES



Cuestionado sobre la apertura que dependencias federales y estatales promueven en Ayuntamientos para la apertura de estudios de factibilidad en Municipios, el delegado estatal del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica dijo que se están dando las facilidades para pasar de tiradero a cielo abierto a relleno sanitario.



La propuesta es que los Ayuntamientos pongan terreno e inviertan, -sabemos dijo- pero no es lo óptimo. Invertir en relleno sanitario es tapar los residuos y generar gas metano con su descomposición y en ese sentido es liberarlo a la atmósfera. Es una problemática en cuestión de emisiones de CO2 y muchos gases que son de efecto invernadero, además de la generación de lixiviados.



“Lo que se debe hacer desde mi punto de vista, es dar apertura a que empresas con mayor tecnología puedan invertir en Veracruz o México. Se hacen esfuerzos en lo económico para pasar a los rellenos sanitarios. Ahora, es un arma de doble filo porque un relleno sanitario bien administrado puede resolver en un 50 o 60 por ciento la problemática”.



“Pero mal administrado, caemos en un tiradero a cielo abierto con desfogue de lixiviados a los ríos y se hace efecto invernadero a la atmosfera, ahí es cuando dices, qué tiene de sanitario un relleno si sigue contaminando. Sin embargo, se evita fauna nociva y algunas problemáticas de los tiraderos a cielo abierto”



Abundó al señalar que se debe ser más rígidos en manejo de los residuos y aplicar rigor para que no cualquier constructor que se sienta bueno para manejar los residuos sólidos ponga rellenos. En cambio, sean empresas que tengan experiencia en el manejo de los residuos y eso solamente endureciendo las políticas públicas y el segundo llamado es que se dé la apertura a la inversión y tecnologías.