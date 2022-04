Remata sus plantas para comprar juguetes y regalarlos a niños, en Coatzacoalcos

Con precios que van de los 50 hasta los 200 pesos, don Daniel Caldenas remata las plantas que ha sembrado en los últimos meses para recaudar recursos y poder comprar juguetes para regalar a niños este 30 de abril en Villa Allende, perteneciente al municipio de Coatzacoalcos.A través de redes sociales, lanzó la invitación a la población en general para que le compren sus plantas.Él y su familia año con año recaudan artículos para dar a los pequeños en su día, sin embargo, este 2022 la situación económica no se lo permitió.En la vendimia que montó en el patio de su casa hay flores conocidas como "Corona de Cristo" y hasta chiles."Queridos amigos, ya se aproxima el Día del Niño y necesito dinero para comprarles unos juguetes para poder darles un regalito. Por ese motivo pongo a la venta unas plantas de Corona de Cristo. Las grandes a 200 pesos y las chicas a 100. Chiles habaneros a 100 y orégano orejón a 50 pesos. El que guste apoyar a esta muy noble causa puede acudir a mi casa en la colonia Lombardo Toledano. Muchas gracias, amigas, amigos y familia”, publicó.Don Daniel dice que lleva 10 años dando regalos a niños en fechas especiales e incluso en Navidad y Año Nuevo se disfraza de Santa Claus y Rey Mago para sorprenderlos con juguetes."Tengo 10 años haciendo esto pero ahora que la gente casi no dona pues pensamos en mi familia vender algunas plantitas para poder comprar unos juguetitos. Desde hace muchos años mi familia y yo que vivimos aquí en Villa Allende hemos ayudado a los niños humildes, a personas de escasos recursos, recopilamos juguetes, ropa, despensa para la gente pobre. Se aproxima el Día del Niño y queremos hacer los regalos pero antes nos regalaban cosas y ahora no, por eso la venta de mis plantas", explicó.El señor Daniel dijo que para repartir los juguetes van a las colonias más necesitadas de Villa Allende e incluso en las calles a los niños que ven caminando les dan los regalos.