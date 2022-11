Remediación de basurero Las Matas, en Mina, no quedaría este sexenio: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que debido a “muchos problemas” es posible que no se solucione el problema ambiental del basurero de Las Matas, en Minatitlán en su administración.Sin embargo, aseveró que esta situación es su responsabilidad y no del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, anunciando que en “la mañanera” se informará sobre este pendiente.Aseveró que hay avances y se tiene un terreno para la construcción del basurero, y deslindó a las autoridades estatales y locales de la obra.“Yo hice el compromiso. No va a ser culpa, si no se cumple, de las autoridades municipales o del Gobernador. Va a ser mi responsabilidad, mi culpa”, sostuvo.El mandatario explicó que a lo largo de la búsqueda de una solución a este problema “ha habido muchos problemas”, pero reiteró que la responsabilidad recae sobre él.“Ando en eso y como me están escuchando el gobernador y los presidentes municipales, se lo encargué de manera especial a la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores y se lo encargué a la directora del CONACYT y me están escuchando”, dijo.Cabe recordar que apenas cuatro meses después de su llegada a la Presidencia, López Obrador anunció el supuesto proyecto de saneamiento del basurero que, a cuatro años de distancia no se pudo concretar y al parecer no ocurrirá en los restantes dos.El proyecto, anunciado el 1° de febrero de 2019, es una iniciativa de gestión sustentable de los residuos que se vierten en el tiradero a cielo abierto en Las Matas.El programa, identificado con el nombre “Hacia Basura Cero”, fue encargado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y consistiría en el saneamiento de las 26 hectáreas donde se acumula la basura de los municipios de Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos, a fin de reducir el impacto ambiental y proteger la salud de la población.Para este proyecto, se anunció en ese momento un presupuesto de 200 millones de pesos, aunque a la fecha no se sabe siquiera si se invirtió algo o todo ese monto.“Y entonces mañana vamos a presentar un informe”, dijo el mandatario.