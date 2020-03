Remueven definitivamente a Winckler como Fiscal de Veracruz

Con 33 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones, el Congreso de Veracruz aprobó separar definitivamente del cargo a Jorge Winckler Ortiz como Fiscal General del Estado, señalando que desde que fue designado incumplió con los requisitos para su nombramiento, según informes “rendidos por autoridades competentes” al Poder Legislativo.



Además, se detalló que una vez que la Diputación Permanente lo separó del organismo en septiembre de 2019 por no acreditar los exámenes de control y confianza ante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, Winckler Ortiz no hizo nada para defenderse legalmente.



El acuerdo establece que el Congreso deberá de emitir la convocatoria correspondiente, para elegir al nuevo titular del organismo, actualmente a cargo de Verónica Hernández Giadáns, reconociendo que existe una “laguna normativa” para aplicar la separación del cargo por esta vía.



Pese a lo anterior, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) argumentó que la Constitución mandata que la sociedad veracruzana debe de tener certeza y seguridad de que el titular del ministerio público cumple con la Ley para desempeñar sus funciones.



Al no cumplir con la Ley, según el acuerdo de la JUCOPO que tenía la firma de todos sus integrantes, menos la del coordinador de la fracción del PAN, Omar Miranda, se procede a remover a Winckler con el voto de la mayoría del pleno.



