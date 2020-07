Renuncia delegado regional de Bienestar, en Coatepec

El delegado regional en Coatepec, Adrián González Naveda, presentó su renuncia este miércoles al delegado estatal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



“He decidido presentar mi renuncia como delegado regional, la cual me ha aceptado el delegado estatal Manuel Huerta y partir del día de hoy, no tengo ninguna responsabilidad en el Gobierno Federal, la delegación regional la toma un compañero que posteriormente se estará presentando”, dijo el ahora exfuncionario.



En rueda de prensa, rechazó por el momento que quiera participar en los próximos procesos electorales, sin embargo, admitió su deseo de colaboración, construcción y cercanía con las comunidades.



“No es con mira a estos procesos, las campañas serán hasta el próximo año, lo que urge es construir convicción política en las comunidades”, detalló.



Además, González Naveda aclaró que ahora fuera del cargo podrá acercarse a su partido MORENA y seguir con su militancia.



“Aclaro que tal decisión responde a la clara convicción que tengo en colaborar y de construir desde la comunidad, de trabajar hombro con hombro con el pueblo. No es un rompimiento con MORENA, milito en el partido, la intención es trabajar con todas las comunidades al margen del Gobierno y desde la trinchera del partido, tengo la libertad de acercarme a las deliberaciones, ahorita retomo esa libertad de reunirme con compañeros”, abundó.