Renuncia Secretaria del Ayuntamiento de Veracruz

A dos semanas de que concluya la administración municipal de Veracruz, la secretaria del Ayuntamiento, María Rebeca González Silva, renunció al cargo, argumentando nuevos proyectos laborales.Cabe recordar que González Silva fue denunciada junto con otros funcionarios municipales ante la Fiscalía General del Estado, por el equipo de campaña del candidato a la Alcaldía, Ricardo Exsome Zapata, por presuntamente falsificar documentos oficiales para avalar la residencia del entonces aspirante a la presidencia municipal del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez.“A título personal y por proyectos laborales futuros. Tengo que ocuparme de mi otro proyecto laboral y la Secretaría demanda mucho tiempo y no quisiera fallar, es el momento adecuado para retirarme”, dijo.Asimismo, agregó que aún no ha sido citada por la Fiscalía de Veracruz para declarar en torno a la denuncia que pesa en su contra, así como el alcalde Fernando Yunes y otros funcionarios.No obstante, agregó que se hará responsable de este tema.“No, todavía no, ese tema continuará y nos haremos responsables y lo que proceda”.En estos últimos 15 días, a cargo de la Secretaría del Ayuntamiento estará Juan Carlos Saldaña Morán, quien encabezaba el “equipo de transición” de entrega-recepción de la exalcaldesa electa, Patricia Lobeira.