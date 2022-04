Repararán losas quebradas en avenida Lázaro Cárdenas de Xalapa

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dijo desconocer la posibilidad de construir un segundo piso en la avenida Lázaro Cárdenas, como parte de las acciones para mejorar la movilidad en la principal arteria vial de la Capital ante la posible cancelación del proyecto de Tren Ligero "No, no lo tenemos como tal, que yo sepa no, no sé si por ahí la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) tenga algo así pero como segundo piso no lo tenemos completado", dijo en entrevista.Ahued Bardahuil apuntó que por ahora se dispondrá de un recurso estatal para la sustitución de las losas de concreto hidráulico que ya están dañadas a lo largo de su trayecto."Ocupar un recurso que está disponible de Gobierno del Estado para comprar el concreto y nosotros ocuparnos con ellos en conjunto de repavimentar losas quebradas que, como ustedes ven, son muchas", dijo.El munícipe agregó que también se está revisando algunos diagnósticos que hicieron de toda la ciudad con sus respectivos proyectos para solucionar la problemática vial."Espero tener mañana o esta tarde alguna propuesta de la que hemos con el Ejecutivo del Estado para ver cuál pueden autorizar y que sea para empezar a realizar poco a poco obras de vialidad que vayan desincorporando tanta presión vial que hay en Lázaro Cárdenas", reafirmó.Apuntó que estas obras, que harían en conjunto el Ejecutivo estatal y la Alcaldía de la ciudad, comenzarán una vez se tengan los proyectos ejecutivos, las validaciones y las licitaciones.Sobre el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025, expuso que esta tarde se somete a votación del Cabildo, para dar cumplimiento a lo que mandata la Legislatura Local."Para que el Congreso del Estado tenga a bien revisarlo y mandarlo en su momento si no encuentra una observación", comentó al señalar que en este documento se reúnen los planteamientos generados por los vecinos en las foros ciudadanos que se llevaron a cabo en marzo pasado.