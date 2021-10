Buenas noches:Me gustaría denunciar que a mí también me pasó lo mismo con policías corruptos, de la patrulla SP-3086, adjunto video y fotos sobre la situación que pasó como mi motocicleta.Llegaron los policías con el pretexto de checar el número de serie de chasis y yo les mostré todos mis papeles en orden y aún así me quitaron mi moto y la mandaron a la Fiscalía. Lo que querían era dinero.Espero y lo puedan publicar, pues ya tiene una semana que me quitaron mi moto y no puedo trabajar, ya que soy repartidor.