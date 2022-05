Repartidores de Xalapa defienden a “El Mara”, detenido por homicidio de periodistas

Motociclistas de Xalapa se manifestaron y cerraron el tráfico vehicular en Enríquez, frente al Palacio de Gobierno, para defender a Antonio de Jesús “N”, un repartidor de la capital que fue detenido por el asesinato de dos periodistas en el sur de Veracruz.Este mismo martes, la Fiscalía General del Estado informó que junto con la Coordinación Nacional Antisecuestros se logró la captura de dicha persona, alias “El Mara”, por el presunto delito de homicidio doloso en agravio de las comunicadoras Yesenia Mollinedo Falconi y Johana García Olvera, acribilladas el pasado 9 de mayo en Cosoleacaque.Molliendo Falconi era directora del portal El Veraz y Sheila Johana García Olivera tenía 3 meses laborando como camarógrafa para dicho medio informativo de la zona sur.Los repartidores aseguraron que la Fiscalía General “se confundió” y detuvo a Antonio de Jesús injustamente.Cabe señalar que el gobernador Cuitláhuac García detalló este martes que tovavía no se ha detenido a los autores intelectuales de los homicidios, pues “El Mara” sería autor material.Confirmó que hay más órdenes de aprehensión por ejecutarse y que la detención es resultado de una de las líneas de investigación, pero se mantienen abiertas otras.“Habían detenido con mandamiento judicial a uno de los presuntos responsables materiales, pero quedan pendientes órdenes de aprehensión; (la fiscal informó que) detuvieron a un integrante de la banda, pero que no necesariamente estaba involucrado en este crimen, se le detuvo en comisión de otros delitos”.García Jiménez dijo que hay otras tres líneas de investigación, pero una es la que se ha fortalecido y reiteró que debe guardar secrecía.“No se cancelan las otras tres, pero se está fortaleciendo una de ellas y preferiría que la Fiscal nos diga cuándo ya pudiéramos decirlo, conozco cuál es, pero debo reservarme hasta que la fiscal me permita”.