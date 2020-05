Reporta Cruz Roja disminución de atención por accidentes carreteros durante contingencia

El coordinador del área de socorro y desastres de la Cruz Roja Delegación Perote, Erick Ramírez Rodríguez, informó que los servicios de atención relacionados con accidentes automovilísticos han ido disminuyendo durante las últimas semanas de pandemia.



“En lo que refiere a la atención prehospitalaria, ya sea de trauma o por enfermedades, ha disminuido un poco, dentro de lo que cabe de la emergencia sanitaria que estamos pasando han disminuido los accidentes automovilísticos, para nosotros en los servicios de atención sí han disminuido”, indicó.



Entrevistado, dijo que actualmente se están atendiendo de 3 a 4 servicios, mientras en tiempos normales cubrían hasta 8, por lo que aseguró que el índice de accidentes ha bajado hasta en un 70 por ciento.



“Normalmente atendemos de 6 a 8 servicios diarios, tomando en cuenta que no sólo cubrimos dentro del municipio de Perote, también parte del municipio de Villa Aldama, Altotonga, Jalacingo, Tepeyahualco y Ayahualulco”, comentó.



Abundó que los servicios más comunes que esta corporación está atendiendo son personas que se les complica alguna enfermedad crónica o repentina en casa o vía pública, accidentes como caídas de su propia altura, choques, volcaduras, atropellados, caídas de bicicleta y derrapes de motocicleta.



Finalmente, exhortó a la población a atender las medidas sanitarias que emite la autoridad de Salud, pues recordó que la emergencia aún no termina.



“Seguimos haciendo hincapié a la ciudadanía que lleve a cabo las medidas sanitarias que se están recomendando porque la emergencia aún no termina”, finalizó.