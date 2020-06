Reporta PC presencia de polvo del desierto del Sahara en 53 Municipios

La Secretaría de Protección Civil (PC) de Veracruz ajustó a 53 el número de municipios con presencia de polvo del desierto del Sahara (SAL).



Por lo anterior, la dependencia recomendó a la población sensible de las vías respiratorias o con asma a no salir de casa y mantener cerradas puertas y ventanas, para evitar que las partículas suspendidas en el aire les ocasionen malestares.



Protección Civil enfatizó que este fenómeno se presenta año con año en el estado de Veracruz pero que no existen casos documentados de afectaciones a la salud.



Los 53 municipios afectados son Pueblo Viejo, Tampico Alto, Ozuluama de Mascareñas, El Higo, Tuxpan, Naranjos, Tamiahua, Álamo Temapache, Cerro Azul, Chinampa de Gorostiza, Chontla, Citlaltépetl, Tantima, Ixcatepec, Tamalín y Tancoco.



Además de Cazones de Herrera, Colipa, Juchique de Ferrer, Martínez de La Torre, Misantla, Nautla, San Rafael, Tecolutla, Tenochtitlan, Tlapacoyan, Vega de Alatorre, Yecuatla, Chumatlán, Coahuitlán, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Mecatlán, Papantla y Zozocolco de Hidalgo.



Concluyen la lista Manlio Fabio Altamirano, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Soledad de Doblado, Ursulo Galván, Veracruz, Boca del Río, Isla, Tres Valles, Tierra Blanca, José Azueta, Lerdo De Tejada, San Andrés Tuxtla, Catemaco y Zongolica.