Reporta que guardia lo corrió de pista deportiva de la Unidad Magisterial, en Xalapa

Buena noche, acudo a ustedes por ser un medio de comunicación popular y eficaz, que le brinda voz a la ciudadanía en general como lo soy yo.



El motivo de mi queja es que hoy 29 de enero de 2020, fui a practicar deporte a la unidad deportiva que se encuentra en la Unidad Magisterial, en concreto a correr en la pista que está habilitada para ello.



Llegué a las 20:30 horas, normalmente corro por 45 minutos, no obstante, a las 21:00 horas, el guardia que se encuentra afuera de esa unidad me pidió que me retirara porque ya iba a cerrar, hizo que me detuviera, a lo que yo le dije que en la lona de afuera especifica que el horario de cierre es las 21:30 horas, a lo que él respondió que su jefe le ordenó que ya cerrara. Le pregunté que por qué no respetaba los horarios, sólo se limitó a decir que seguía órdenes, posteriormente realizó una llamada o aparentó hacerlo y dijo que ya estaba anotando mis placas.



Igualmente es de mencionar que en reiteradas veces he ido a correr ahí y han cerrado a las 21:30 que es la hora en la que sin ningún problema salgo de esa unidad.



Es indignante que sólo quiero hacer deporte y que personas tóxicas no te lo permitan y más cuando estoy dentro del horario permitido, no es justo y menos que no me den una razón justificada de porqué hacerlo e incluso de manera amenazante cómo tomar los datos de mi coche pretenden correrme de ahí.



Mis datos para cualquier aclaración



Atentamente

Nombre: Óscar Alejandro Vera Luna

