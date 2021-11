Reportan 42 nuevos casos de COVID-19 y 22 fallecimientos en 24 horas para Veracruz

La Secretaría de Salud (SS) confirma 123 mil 291 (+42 nuevos) casos de COVID-19 acumulados en Veracruz, de 268 mil 164 estudiados.Tocante a contagios más recientes, se consideran activos 199 positivos y 240 sospechosos. En lo que va de la emergencia sanitaria ya son 108 mil 433 pacientes recuperados y permanecen en vigilancia 196.La dependencia contabiliza 14 mil 662 (+22 nuevos) fallecimientos, de los cuales 8 mil 915 han sido de hombres y 5 mil 747 de mujeres; además, reporta 131 mil 775 resultados negativos y 13 mil 098 sospechosos acumulados.Plan de Vacunación para RezagadosCon la intención de prevenir un posible aumento en transmisiones, el Gobierno del Estado acerca los biológicos anticoronavirus a toda la población; así, los mayores de 18 años que por alguna razón no han sido inmunizados deben acudir a los siguientes lugares de 8 de la mañana a una de la tarde.22 de noviembreAlto Lucero.Chinampa de Gorostiza.Chocamán.Coscomatepec.Gutiérrez Zamora.Ignacio de la Llave.Ixhuacán de los Reyes.Mecayapan.Moloacán.Otatitlán.Ozuluama.Tenochtitlán.Vega de Alatorre.Yanga.Zongolica.Segunda dosis (AstraZeneca) para 18 años y másDel 22 al 24 de noviembreÁlamo.Tantoyuca.Del 22 al 25 de noviembrePapantla.Ante la cercanía del periodo invernal, el director de Salud Pública, Salvador Beristain Hernández, recomendó no exponerse a cambios bruscos de temperatura con el fin de prevenir enfermedades respiratorias -como el COVID-19-, baja temperatura corporal, hipotermia y congelamiento, siendo estas últimas causantes de la muerte.Igualmente, dar cuidado especial a los menores de cinco años y adultos mayores con afecciones respiratorias o cardiacas, diabetes y defensas bajas. Por ello, es indispensable abrigarse bien, cubrir nariz y boca, además de consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.Asimismo, evitar excursiones a lugares con frío extremo, no utilizar calefacción a base de leña u otros combustibles por largos periodos y procurar vacunarse contra la influenza y la neumonía. Si presentas fiebre, tos, estornudos, ojos irritados y/o dolor de garganta asiste a la unidad de salud más cercana.Consulta el Semáforo Epidemiológico y el Plan de Vacunación por municipio en http://coronavirus.veracruz.gob.mx; en caso de síntomas llama al 800 012 3456 y ve al hospital por algún evento de gravedad.¡Vacúnate contra el COVID-19!