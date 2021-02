Reportan al IVAI que 2 alcaldes de Veracruz usaron niños para difundir festejos

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) dio vista al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos de Personales (IVAI) de las denuncias presentadas por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en contra de los alcaldes de Las Minas, Melquiades Alarcón Caro, y de Soledad de Doblado, Martha Ximena Rodríguez Utrera.



Ello debido a que los ediles subieron a sus perfiles de Facebook imágenes y videos en los que se observan menores de edad, lo que podría ser constitutivo de una violación a los derechos humanos de los niños que allí aparecen.



Morena, a través de su representante ante el Consejo General del OPLE, David Agustín Jiménez Rojas, presentó las quejas el 21 y 28 de enero de enero en los que los acusaba además de incurrir en supuesta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, presencia de menores en publicaciones denunciadas y actos anticipados de precampaña o campaña.



Al tratarse de fotografías que no constituyen propaganda político electoral dirigida a influir en las preferencias electorales, la Comisión de Quejas y Denuncias se declaró incompetente para atender las acusaciones, delegando esta responsabilidad en el IVAI, quien es el órgano competente en Veracruz para analizar las presuntas violaciones a los datos personales.



“Esta Comisión en sede cautelar es competente para pronunciarse cuando la utilización de menores de edad se dé en la difusión de propaganda política o electoral, por lo que si la aparición de menores no está́ vinculada a una actividad política o electoral resulta evidente que no se surte la facultad”, se lee en las resoluciones en las que MORENA pedía medidas cautelares en contra de los munícipes.



Las imágenes denunciadas correspondieron a los festejos por el Día de Reyes, en las que se según los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias los niños son identificados plenamente, lo que eventualmente pudiera poner en riesgo tanto su identidad como intimidad.



Señalaron que Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente refiere que se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así́ como medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez.



Refuerzan el argumento de dar vista al IVAI señalando que la imagen de una persona menor de edad es un dato de carácter personal que la hace identificable, y el este instituto es el encargado de garantizar la protección de los datos personales en el Estado de Veracruz.