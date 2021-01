Reportan aumento en precios de tanques de gas, en Xalapa

Ciudadanos alertaron del incremento que sufrió el gas durante estos primeros días de enero, pues el año pasado se registró todavía en 600 pesos el tanque de 30 kilos, mientras que ahora el costo oscila entre los 650 y 666 pesos, según la gasera.



De acuerdo a pobladores, indicaron que desde el mes de diciembre han observado un aumento cada semana y no de centavos, sino de pesos.



Al respecto, el presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Huerta Flores, previó también el aumento en las tarifas de luz y en otros productos y servicios en las siguientes semanas.



“Sí hay un aumento y van a ir subiendo de manera paulatina, claro que habrá más aumentos”, acotó.



Entrevistado, explicó que este incremento es equivalente a la inflación que cerró el año pasado en 3.5 por ciento, y aunque el presidente de la República lo explicó como solo un ajuste y no un aumento, aseguró que sí lo es.



“Sí hay un aumento, el aumento a la inflación provoca el aumento a los productos, ésta cerró en 3.5 por ciento y el gobierno dice que va a aumentar de acuerdo a la inflación, claro que son aumentos, se refleja ahorita que el gas ya subió, las tarifas de luz van a subir, los derechos de algunos productos o servicios se van a incrementar. No es que no haya aumentos claro que los hay, de acuerdo a la inflación”, finalizó.