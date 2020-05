Reportan aumento en productos de la canasta básica, en Córdoba

En Córdoba, productos de la canasta básica han registrado un incremento en sus precios; sólo el arroz subió 80 por ciento, aunque las ventas siguen igual pues es de primera necesidad, informó el empresario abarrotero Carlos Ruiz Martínez.



El frijol también subió su costo 30 por ciento, pasta para sopa 15 por ciento, avena 50 por ciento y harina de trigo 20, este último mes.



Ruiz Martínez dijo que hay incertidumbre pues no saben qué pasará, si habrá o no aumentos en los próximos días ante la contingencia que se vive.



Reiteró que no han bajado las ventas pues son productos de primera necesidad.



En un recorrido por el supermercado se verificaron precios, los que mantienen su costo son el aceite, leche, atún, café, papel higiénico, pan de caja y detergentes.



Hasta ahora no hay desabasto pero los empresarios del giro desconocen si vendrán más aumentos que impacten el bolsillo de las familias.