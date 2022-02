Hola, buenas tardes:Me gustaría hacer un llamado a las autoridades sobre una construcción que se encuentra en la calle de Jiménez colindante con el parque Los Berros la cual han dejado a medias y causa molestias en cuanto a las estructuras que están estorbando y con peligro de caerse.Como se ve en las imágenes que les envío hasta el paso está cerrado para poder ingresar al Parque y de esto tiene ya varios meses.Algunos vecinos reportaron con Protección Civil pero sólo vienen y pone tiras amarillas mientras que el Ayuntamiento no ha hecho nada; según buscaron al dueño y siempre dice que en "esta semana" vienen a quitar todo para terminar pero realmente no resuelven nada.Tienen ya mucho tiempo así y no se ve para cuando retiren eso o terminen lo que empezaron.Muchas gracias por el espacio.