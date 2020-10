Buenas tardes.



Les comparto que hemos reportado varias veces la fuga de agua localizada en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Plan Ayala. Desde hace tres semanas y no nos han hacen caso, llega el agua cada dos días y se está desperdiciando mucho.



Y personal de CMAS nada más nos comenta que ya pasó el reporten y no viene, osea no nos hacen caso. La fuga está cada vez que hay agua; y el domingo pasado vinieron los de CMAS pero no hicieron nada, nada más checaron los medidores.



Disculpen la molestia buena tarde.