Reportan pacientes del IMSS de Orizaba falta de medicamento

De nueva cuenta, pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron la carencia de medicamentos de control que son necesarios para el tratamiento que llevan.Una paciente de la Unidad de Medicina Familiar 1 en Orizaba señaló que desde hace dos meses no le surten su receta de carbonato de litio, medicamento que es indispensable para las personas que han sido diagnosticadas con el trastorno bipolar.Aunque ha acudido a preguntar, en la farmacia simplemente le dicen que aún no llega el medicamento, por lo que ha intentado hablar con la administradora sin éxito.La señora comentó que cada vez que pide hablar con ella, la respuesta es que nunca está, por lo que piensa que se la niegan, pues de lo contrario representaría que esa empleada pasa muchas horas fuera de su lugar de trabajo.La paciente comentó que lamentablemente su pensión es de 2 mil 400 pesos mensuales, los cuales apenas le alcanzan para cubrir sus necesidades de alimentación y gastos mínimos, ya que el precio del medicamento es de aproximadamente 350 pesos por 50 pastillas.Indicó que lamentablemente, desde que la presente administración federal inició ha tenido esa problemática en que no le surten su receta.Cabe mencionar que los pacientes con esa enfermedad no pueden interrumpir el tratamiento ni modificar sus dosis de un momento a otro ya que les puede generar un episodio maniaco.