Reportan que en la Contraloría del Estado los obligan a ir trabajar, pese a estar en “pico” de la pandemia

Cuitláhuac García Jiménez

Gobernador del Estado de Veracruz



Eric Patrocinio Cisneros Burgos

Secretario de Gobierno de Veracruz



Mercedes Santoyo Domínguez

Contralora General del Estado



Por este medio queremos denunciar a la Contraloría General del Estado.



Solicitamos su intervención y hacer de su conocimiento que una Directora no respeta las disposiciones establecidas por el Ejecutivo Federal y el Mandatario Estatal, ni mucho menos a la Contralora General, su jefa directa, ya que ha dicho en múltiples ocasiones que a ella la puso el Gobernador, pues a pesar de que estamos en el pico de la pandemia por el COVID-19, la mencionada funcionaria ha hecho ir a sus Subdirectoras, jefas de departamento y trabajadores sindicalizados y de confianza, a realizar "caprichos" y actividades que no son esenciales, poniendo en riesgo a los trabajadores y sus familias, hostigando a autoridades municipales y directores de otras dependencias, situación que ya es del descontento de todos los Alcaldes del Estado, pues los amenaza con iniciar procedimientos administrativos si no atienden sus llamadas, cuando es sabido por todos que la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación están en cuarentena, obligando a dichos funcionarios y a sus trabajadores a exponerse, pues la oficia está repleta de trabajadores y para muestra, dense una vuelta a cualquier hora del día, que por cierto la Directora ni va a trabajar y cuando va, sólo va una hora y llega insultando, humillando y sobajando con palabras altisonantes a todo el personal.



Gobernador y Secretario de Gobierno, les pedimos su intervención porque esto no puede estar pasando en la dependencia encargada de vigilar el actuar de los servidores públicos y que este servidor público se esté moviendo con tanta arbitrariedad, impunidad e irresponsabilidad entre otros muchos abusos y mala gestión de su encomienda a cargo, pues sólo hace falta pedir una referencia a cualquiera que se haya cruzado con ella para saber todas las malas prácticas que esconde.