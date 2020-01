Reportan sin incidentes regreso a clases en región de Coatepec

El director de Protección Civil en Coatepec, Luis Delfín Montané, informó que no se registró ningún incidente relacionado con el regreso a clases.



Entrevistado, indicó que el operativo estuvo a cargo de elementos de Tránsito del Estado; no obstante, la Dirección a su cargo no tuvo ningún reporte por parte de planteles educativos.



“Estuvo Tránsito del Estado a cargo del operativo por el regreso a clases y no se tuvo el reporte de algún incidente relacionado con el regreso a clases. Todo normal en Coatepec, aumentó el número de vehículos eso sí, pero ninguna incidencia”, detalló.



Sobre el saldo final del operativo Guadalupe-Reyes, señaló que se registraron 20 accidentes, 25 personas lesionadas, una persona fallecida, así como 22 peregrinaciones atendidas y 4 eventos deportivos.



Asimismo, agregó que además se reportaron 7 incendios en viviendas, 3 incendios de pastizales, 7 cortos circuito, 4 fugas de gas, 2 árboles caídos y también se hicieron dos decomisos de pirotecnia y monitoreo de sismo, dando por concluido así dicho operativo.