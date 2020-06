Reportan supuestos decesos por COVID-19, en comunidades de Jamapa

Habitantes del municipio de Jamapa denunciaron que aunque esta ciudad no figura ante la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, figura como uno de los más afectados en defunciones o presuntos casos confirmados de COVID-19, diariamente ocurren entre 1 a 3 muertes por este virus.



Al respecto, Pablo Caballero Pérez, presidente de la Fundación CBRO, quien recientemente realizó un recorrido por este municipio, indicó que los pobladores le informaron que diariamente se registran muertos por esta enfermedad, sobre todo en personas mayores.



“Al parecer en estadísticas no hay tantas personas contagiadas de Coronavirus pero sí se han registrado fallecimientos y me lo comentaban las personas de ahí, que entre 1 y hasta 3 personas casi diario han fallecido por tema de COVID-19 (…) las defunciones se han registrado en comunidades más alejadas como La Javilla, El Zacatal o el Piñonal, pues a los habitantes de estas zonas se les complica llegar al Palacio Municipal para ser atendidos en el Centro de Salud o en su defecto, trasladarlos a algún hospital de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río”, dijo.



Caballero Pérez señaló que pese a esta alarmante situación, las autoridades municipales no han tomado cartas en el asunto pues no hay restricciones, ni cuidados preventivos o apoyo a la ciudadanía con despensas para evitar que salgan de casa.



El activista mencionó que los ciudadanos de este municipio se encuentran preocupados por el incremento de defunciones, las cuales no son registradas por el Municipio ni por la Secretaría de Salud como muerte por COVID-19.



Agregó que esta situación se agrava tras el exhorto estatal a la población a no viajar a Veracruz y Boca del Río, ciudades señaladas como “focos rojos” pero ante la necesidad económica, la mayoría de la gente que vive en Jamapa debe salir a esos lugares pues es ahí donde tiene sus empleos.



“Del 70 al 80 por ciento de habitantes de Jamapa y de sus localidades, tienen que salir a Boca del Río o a Medellín y Veracruz, porque ahí se encuentran sus trabajos y desafortunadamente tienen que dejar a sus hijos con abuelos, con sus tíos y es preocupante porque se exponen al contagio”, agregó.