Repostera dice que su pastel con tema del Coronavirus ha hecho repuntar ventas

La repostera Lizbeth Pereira Vázquez logró repuntar sus ventas durante esta pandemia, debido a la elaboración de un pastel con el tema del Coronavirus.



La dama relató que desde hace tres semanas, las ventas de pasteles bajaron debido al aislamiento y a la cancelación de fiestas y eventos masivos.



Añadió que no sabía qué más hacer para seguir ganando dinero en casa, hasta que una clienta le pidió un pastel con la temática de Coronavirus.



"Esta semana, una clientita me hizo un pedido del pastel, me dio la temática y se lo realicé y fue a base de eso que yo empecé a vender un poco más", dijo.



Después de ello, en una semana ya entregó más de ocho piezas.



Informó que el pastel lleva betún, le pone ojos malos, bolitas de virus, papel higiénico, cubrebocas y gel antibacterial de fondant que le dan un toque especial, al ser los artículos representativos en esta contingencia.



Este pastel ha sido todo un éxito y se ha convertido en el favorito de los cumpleañeros del mes de abril, que en medio de la cuarentena continúan celebrando el día que nacieron.



Dijo que por la situación, ahora oferta sus productos vía Facebook y los pagos se los hacen vía transferencia.