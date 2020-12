Representantes de partidos en OPLE niegan llevarse “sueldazo”, es “apoyo”

“No somos empleados del Organismo Público Local Electoral”, expresó el representante del partido Unidad Ciudadana ante el órgano electoral, Gerardo Rafael Ramos Maldonado, al referirse al apoyo monetario que otorga el OPLE a los representantes de partidos políticos.Durante entrevista, Ramos Maldonado explicó que por ley pertenecen al Consejo General como una representación y en el caso de Unidad Ciudadana han fijado posturas críticas ante las diversas situaciones electorales que se han presentado en el Estado.“Nosotros como representantes formamos parte de un cuerpo colegiado pero no somos empleados, lo que hay es un apoyo a representaciones”, dijo.Y es que en el proyecto de ampliación presupuestal para 2021, el OPLE aprobó solicitar 23 millones 128 mil pesos por concepto de apoyo para las representaciones partidistas. A decir de Gerardo Ramos, actualmente, como representante de partido reciben 40 mil pesos mensuales.“No es un sueldo, como se quiso manejar y tampoco son las cantidades que se quisieron manejar”, dijo.Cada partido, explicó, tiene la disposición de ocupar ese recurso para todas las representaciones y no como sueldo de representantes.En el caso de Unidad Ciudadana, el recurso mensual se utiliza para 4 personas del Comité, quienes se dedican al tema electoral pero otros partidos lo depositan al Comité Nacional o Estatal, es decir, cada partido lo utiliza de diferente manera.Por tanto, dejó en claro que no perciben cerca de 140 mil pesos mensuales y tampoco es un salario, además de que expuso que con respecto al tema de seguridad, decir que los representantes perciben esa cantidad mensual, les genera un riesgo.“No es una cantidad que hayamos recibido y tampoco ha sido una opción”, dijo al recordar que antes de la fallida Reforma Electoral recibían 50 mil pesos mensuales, ahora se les otorgan 40 mil y en la propuesta de ampliación presupuestal se considera un aumento para que reciban 70 mil pesos mensuales, con la opción de considerar a dos asesores, tal como se realizó en el proceso electoral anterior.Ramos Maldonado refirió que el tema de apoyo a representaciones partidistas se ha querido manejar por medios de comunicación como un sueldo, con el cual se pudiera callar a los partidos en el Consejo General del OPLE “pero si algo ha tenido Unidad Ciudadana es que ha sido muy crítico, muy frontal, respetuoso y en el debate se dicen las cosas como tienen que ser. Si se aprueba el aumento, Unidad Ciudadana lo utilizará para sus representaciones, no es un sueldo del representante”, insistió.Por tanto, asentó que al partido que representa le tiene sin problema que se aumente o no el recurso que se les otorga, aunque, hay una gran diferencia con lo que reciben los otros partidos políticos y en caso específico, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).Y es que, en esta situación no se toma en cuenta la gran diferencia que existe entre lo que recibe Morena, ya que se le otorgan 15 millones de pesos mensuales desde enero y hasta el mes de junio, como prerrogativas, mientras que los partidos de reciente creación cuentan con 977 mil pesos mensuales durante el proceso electoral.“El verdadero elemento de falta de austeridad, el verdadero elemento de falta de conciencia, la verdadera circunstancia de un gasto excesivo en materia de campañas políticas y de candidatos, es por parte del partido del Gobierno”.En este sentido, contabilizó que actualmente Morena recibe 40 mil pesos como representación en el OPLE, si se aprueba la ampliación serán 70 pero a ello se suman los 15 millones de pesos mensuales de prerrogativas, con lo que podrán operar en la contienda, lo que hace una suma mucho mayor a diferencia de los partidos locales y por tanto, no cuentan con las mismas condiciones para participar.“Ahí está la circunstancia y se tiene que voltear a ver donde está la falta de austeridad, el discurso falaz y donde no hay elementos que permitan hacer ver a esos partidos que eso es un gasto innecesario, que necesitamos recursos para Salud, vacunas; tenemos grandes problemas de inseguridad. Veracruz necesita ese recurso para otros temas”, finalizó.