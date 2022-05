Reprueban poco avance en creación del Instituto de Personas con Discapacidad de Xalapa

La presidenta del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral (IMIDI), Karina Martínez Vera, lamentó el nulo avance que ha tenido la iniciativa de creación del Instituto Municipal para la Atención de las Personas con Discapacidad.En conferencia de prensa y acompañada de otros defensores de los derechos de este grupo vulnerable, dijo que a 15 días de haberse llevado a cabo la sesión de Cabildo Abierto en la que el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil anunció que se haría la solicitud al Congreso del Estado para modificar la Ley Orgánica del Municipio Libre y con ello estar en posibilidades de crear el organismo, nada ha pasado en ese sentido."No nos han dicho nada, seguimos insistiendo de cuándo va a ser la reunión y la respuesta es 'nos estamos poniendo de acuerdo'. Entonces esperamos que pronto se pueda poner de acuerdo y con el apoyo de los medios de comunicación hacer el llamado a las autoridades a sumarse", expresó Martínez Vera.Dijo que las organizaciones que defienden a las personas con discapacidad están ilusionadas en trabajar en conjunto; sin embargo, lamentó que haya poco interés en querer avanzar en la materia."Seremos inmensamente felices y les aplaudiremos el día que lo logremos pero necesitamos actuar con seriedad. Seguimos en espera que la regidora cuarta, Zabdy Asmaveth Quezada Valdez, nos reciba. Ésa es la verdad de las cosas", apuntó.Además, cuestionó que haya otros temas que sí avancen como la reciente decisión de la Comuna Xalapeña de prohibir el uso de pirotecnia con ruido para proteger a las mascotas; pero que el apoyo a las personas con discapacidad no se vea con la misma importancia."Otros temas avanzan y qué bueno, hay muchos otros temas importantes que atender pero la verdad como ser humano no me explico cómo es que el municipio da prioridad al cuidado de los animales y no a las personas con discapacidad", reseñó.Insistió que si bien el Instituto podría empezar a funcionar el próximo año, es importante que se empiece a trabajar desde ya porque de lo contrario sería difícil que se materializara."Se necesita desde ya esa sesión de Cabildo, que todo el Cabildo dé su voto a favor para que esta solicitud ya la haga de manera formal al Congreso del Estado y entonces en el Congreso del Estado se comience la tramitología, las gestiones pertinentes, la votación y estar en próximas fechas anunciando la creación del instituto", abundó Karina Martínez Vera.