Repunta COVID; cierre de calles en municipios seguiría “hasta nuevo aviso”

Dadas las circunstancias de retroceso en el color del semáforo epidemiológico para el estado de Veracruz, este lunes el Comité Técnico de Salud propondrá al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que la Alerta Preventiva y las medidas de reducción de la movilidad por COVID-19 en distintos municipios continúen hasta nuevo aviso.



Y es que 7 municipios estarán en color rojo de riesgo máximo a partir de este lunes, de manera que se hace necesario reforzar las medidas sanitarias.



Durante el reporte diario sobre el desarrollo del virus en la entidad, el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, señaló que el decreto para la reducción de movilidad derivado de la alerta preventiva en los municipios de Actopan, Cazones de Herrera, Espinal, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Orizaba, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, San Rafael, Tihuatlán, Veracruz y Xalapa concluyó este domingo a las 18:00 horas.



“Se aplicó con el objetivo de disminuir la transmisión y el contagio en estas localidades que marcaban semáforo rojo e incremento en ocupación hospitalaria”, dijo.



No obstante, agregó que derivado del regreso al color naranja en el semáforo epidemiológico, la alerta preventiva debe continuar.



Por ello, refirió que además de los municipios antes mencionados, también se propondrá incluir a los municipios que se agregaron al semáforo rojo y los que están registrando incremento de ocupación hospitalaria.



“Todos los detalles de esta información, como es costumbre, se les dará a conocer en tiempo y forma para que esté debidamente enterada la población y los municipios involucrados, para que tomen las medidas correspondientes”, dijo Ramos Alor.



El funcionario estatal dijo que que están seguros de que todas y todos los veracruzanos así como los ayuntamientos seguirán haciendo un gran trabajo para la protección de la salud.



De igual modo, exhortó tanto a la población como a las autoridades a trabajar en conjunto, ya que sostuvo que se ha demostrado que sólo así se tienen resultados positivos para el bienestar colectivo.



“Estos no son tiempos de golpeteos políticos o rivalidades usando el tema de la pandemia para esos fines; hoy lo que tenemos que hacer sociedad y gobierno es trabajar para evitar que más personas sean víctimas fatales de esta enfermedad que como ustedes saben, tanto está lastimando a la humanidad”, dijo.



Para finalizar, el Secretario de Salud expuso que el objetivo del trabajo en equipo es evitar que la entidad caiga en una situación como la que viven otros países, donde ya no hay hospitales para pacientes, o médicos que puedan atenderlos; situación que incluso otros Estados están pasando, “estamos a tiempo de evitarlo”.