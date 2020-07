Rescatan a hombre que pretendía suicidarse en playas de Boca del Río

Elementos de Protección Civil de Boca del Río, rescataron a un hombre de 30 años de edad que intentó suicidarse ingresando al mar a la altura del fraccionamiento Costa de Oro.



Los elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil, se dieron cuenta del ingreso y lograron sacarlo a tiempo.



El joven señaló que es originario de Puebla y se encuentra por trabajo en Veracruz, pero intentó suicidarse porque tiene cáncer y ya no quiere seguir el tratamiento.



"Pretendía meterse, lo sacaron de cien metros, afortunadamente la marea está baja y de alguna manera llegaron más rápido, un motociclista de la Policía Municipal y un elemento terrestre de Protección Civil hicieron el rescate", dijo Andrés Escalera, director de Protección Civil Municipal.



Al estar fuera del mar, se le hizo una valoración médica, se le proporcionó ropa seca y dialogaron con él para apoyarlo.



Francisco Nava, no tiene familia en Veracruz, por lo cual se buscará proporcionarle ayuda para que regrese a Puebla.



"Trabaja en una empresa de mercadotecnia, tiene un tumor en el estómago y lleva más de 30 quimioterapias y ya no aguanta más, no tiene familia en Veracruz", indicó.