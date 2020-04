Reserva Natural Xocotitla, ejemplo de conservación de flora y fauna en Veracruz

Ubicada a 90 kilómetros de Xalapa, la capital de Veracruz —una hora con 25 minutos de viaje en auto—, la Reserva Natural Xocotitla, en el municipio de Paso de Ovejas, “es un predio familiar fruto del esfuerzo, trabajo y dedicación de toda una vida de mi difunto padre y de mi amada madre”, dice Aurelio Molina Hernández, el administrador y coordinador de este proyecto ecológico.Aunque de vocación ganadera, el predio se fue transformando, para convertirse en un modelo de conservación de especies de flora y fauna de la región, siguiendo siempre la convicción que la familia tuvo por el cuidado de la naturaleza. “Nosotros nunca practicamos la cacería en ninguna de sus formas; desde niños nuestro padre y madre nos inculcaron el cuidado y respeto de los animales y las plantas”, añade Aurelio.Al lado de sus hermanos —son cuatro en total— y de su madre, Aurelio Molina Hernández ha convertido este espacio geográfico en un modelo de compromiso y cuidado de la naturaleza, por lo cual recibió el Premio Estatal al Mérito Ambiental 2015 en la categoría Naturalista.En la Reserva Natural Xocotitla, la familia Molina Hernández ha venido “buscando alternativas a las formas tradicionales de uso como la ganadería y la agricultura, impulsando desde nuestra experiencia el turismo de naturaleza, especialmente el aviturismo, senderismo, apreciación de la naturaleza, safari fotográfico para detonar actividades que impulsen la generación de recursos para usarlos en el cuidado, mantenimiento y la conservación del lugar”.Para llegar a Xocotitla desde Xalapa, se tiene que tomar la carretera libre al puerto de Veracruz por Puente Nacional. Al llegar a Paso de Ovejas, tomar la desviación a Acazónica y en la congregación de Angostillo desviarse a la izquierda hacia el poblado de Xocotitla.En un recorrido de aproximadamente 20 minutos por una carretera asfaltada, antes de llegar al poblado a la izquierda se encuentra la entrada a la Reserva Natural Xocotitla.Esta Reserva tiene una extensión de 106 hectáreas de selva secundaria, acahual y remanentes de selva baja seca. Tenemos más de 30 años realizando un manejo de la vegetación nativa, conservando las especies que nos dan beneficios como frutas y vainas para los animales silvestres y domésticos, madera para cercas y sobre todo conservar las especies de árboles nativos adaptados a las condiciones de poca humedad y poca lluvia del lugar, expresa Aurelio Molina.El clima —añade Aurelio— es cálido con temperaturas que en la temporada seca llegan a superar los 40 grados centrígrados, ahora en incremento por el calentamiento global y tristemente cada año la lluvia disminuye de manera alarmante, los últimos dos años no hubo cosechas, no crecieron los arroyos, los embalses y ollas captadoras de agua de lluvia se quedaron secos, esto en claro detrimento de la flora y fauna silvestre del lugar, expresa.“La selva seca es un lugar mágico cuando llegan las lluvias, los árboles en unos cuantos días se llenan de hojas y flores con una gran rapidez por reproducirse y aprovechar la lluvia tan limitada, se cubren totalmente de hojas, de flores no sólo árboles también enredaderas que forman cortinas de colores sobre los árboles”.“La tierra es dura con muchas piedras, es zona de lomeríos y cañadas pequeñas, cuatro arroyos intermitentes cruzan y dan vida a la reserva, que con buenas lluvias crecen como ríos formando unas pequeñas cascadas y pozas”.“Tenemos dos temporadas muy marcadas en Xocotitla, la temporada de lluvias y la temporada seca, el cambio es enorme, de los verdes intensos a los diferentes tonos de café y de gris, en eso radica la belleza de la selva seca”, indica.—Está ubicada en una zona de gran importancia histórica: en Paso de Ovejas, donde estuvieron asentadas dos importantes haciendas, la de la actual cabecera municipal y la de Acazónica (de Jesuitas). Además aquí fundó Guadalupe Victoria el primer ejército de la República ¿qué nos puedes decir de esto?“Nuestra historia, costumbres y tradiciones están fuertemente influenciadas por la fusión de la cultura española e indígena. Por nuestra zona pasaron dos caminos reales en tiempo de la Colonia que cruzaban por Paso de Ovejas y uno de ellos muy cerca de la zona de la Xocotitla. Por aquí pasó casi todo con rumbo a Xalapa y a la Ciudad de México; la llegada de los Jesuitas y el establecimiento de la Hacienda de Acazónica donde introdujeron el ganado lanar, de ahí el nombre aún vigente de ‘Paso de Ovejas’”, refiere Aurelio.Añade: “Nuestros caminos y veredas sirvieron a los insurgentes y en la guerra de Independencia Guadalupe Victoria transitó por la zona de Acazónica. Paso de Ovejas forma parte de las operaciones y estrategias del General Guadalupe Victoria en su lucha armada. En nuestra zona, Paso de Ovejas, muchas batallas quedaron registradas en la historia de nuestro país”.— ¿Por qué la decisión de cambiar la vocación de esta pequeña propiedad?“El proceso de aprendizaje ha sido largo, siempre buscando la conservación de las especies, conservando árboles amenazados, en peligro, maderas muy apreciadas en la zona. Me tocó registrar todo el cambio de pastizales para ganadería al crecimiento y desarrollo de árboles nativos que comenzaron a servir de refugio a todas las especies que nuevamente encontraron un lugar donde vivir y alimentarse”.“Todo comenzó como un pasatiempo, desafortunadamente nos quedamos sin empleo. Entonces me pregunté ¿ahora qué hago productivamente con todo este tiempo libre? Comencé registrando con fotografías todo lo que encontraba en mis caminatas revisando cercas, senderos, arroyos. El descubrir que en los embalses y ollas se reúnen todas las especies, me facilitó su registro y nos enseñó la importancia del agua dulce y limpia, para los animales silvestres y las plantas”.Toda la información de las especies y sus registros fotográficos en la Reserva se pueden consultar en la plataforma de ciencia ciudadana iNaturalist/ Naturalista, nos cuenta Aurelio. Este es el link:— ¿Es rentable la ecología?“En países con más conciencia social, donde se busca minimizar el impacto en los ecosistemas por medio de la conservación, las prácticas sustentables, la concientización y métodos ecológicamente racionales, están buscando alternativas para generar empleos y recursos, como el aviturismo, el senderismo, fotografía de naturaleza, apreciación de la naturaleza, etcétera”.“En nuestra zona estamos impulsando el turismo de naturaleza, ¿rentable? Quizás cuando más personas estén interesadas en estas actividades, ahora no lo es… pero seguiremos trabajando, vale la pena el esfuerzo y generar conciencia en su aprovechamiento de una mejor manera”.— ¿Cuál es tu convicción personal en esta materia de protección al medio ambiente?“Estoy plenamente convencido que nuestras prácticas de protección y cuidado de la Reserva Natural Xocotitla están dando resultados. La vegetación nativa se está recuperando, tenemos casi 200 especies de aves, somos sitio de descanso de aves migratorias en el otoño y la primavera, refugio y santuario de especies residentes, tenemos registros de su reproducción, registros con cámara trampa de venado cola blanca, mapaches, coyotes, zorrillos, etcétera”.“También especies amenazadas y en peligro de extinción como el Colibrí Tijereta Mexicano/ Doricha eliza tienen un lugar especial en la Reserva. Esas son las razones más importantes para seguir insistiendo en su conservación, cuidado y aprovechamiento razonable y sustentable, lejos de la cacería furtiva y extracción ilegal de especies y leña”.— ¿Qué animales recibe y protege la Reserva Natural Xocotitla?“La cacería de subsistencia es una práctica común en nuestra zona, aquí radica lo difícil y complicado que es nuestra actividad en la Reserva. La mayoría, si no todos los animales forman parte de la dieta local y es bastante difícil poder verlos y más de hacerles una fotografía, ahora tenemos sus registros con cámara trampa y somos el único refugio asediado por cazadores sin permiso, de venados, zorrillos, mapaches, armadillos, coyotes pero mis favoritos son las aves como aguililla gris, aguililla caminera, halcón guaco, gavilán zancón, aguililla negra menor, cola cabeza negra, momoto corona negra, cardenal rojo, matraca nuca canela, mirlo pardo, calandria dorso negro mayor, etcétera. Muchas aves se pueden observar en Reserva Xocotitla”.—Apenas el 22 de abril pasado fue el Día de la Tierra ¿ésta es tu contribución a la protección de la tierra?“Mi familia y yo estamos trabajando, aportando una pequeña parte a nivel global, pero con mucho esfuerzo, dedicación, voluntad, pasión y deseos de compartir. Siempre lo digo, unirnos nos hará más fuertes y nuestras voces se escucharán más en favor del cuidado y conservación de la flora y la fauna, agua y aire limpio que todos necesitamos, una vida llena de salud y energía positiva es lo que te brinda el contacto con la naturaleza. Esa es nuestra aportación”.—Veo que tienes una afición particular por las aves y que te has dedicado a registrar su paso por esta parte de Veracruz, ¿qué me puedes contar de este trabajo que realizas?“Registrar y aprender de las especies que viven en Reserva Xocotitla ha sido una de mis pasiones y esfuerzos. En el 2020 cumplo 7 años de hacerlo intensamente. Por encontrar especies en peligro de extinción me dieron un reconocimiento en una exposición fotográfica de ‘Colibríes, pericos y rapaces’ en la Ciudad de México con mi fotografía del Colibrí Tijereta Mexicano escogida por la CONABIO, por toda mi labor de registro de especies de flora y fauna”.“Además, recibí un Premio Estatal al Mérito Ambiental 2015 en la categoría Naturalista”.“Todo esto me ha permitido conocer y colaborar con Pronatura Veracruz apoyando en el monitoreo de la migración de otoño en el Río de Rapaces”.“Comenzó en el 2016 y en este 2020 es mi quinta temporada como contador de aves”.Aurelio Molina colabora también como coordinador voluntario del Programa de Aves Urbanas de CONABIO (PAU Paso de Ovejas), desde donde busca sensibilizar y concientizar en el cuidado y aprecio de la naturaleza enfocado en las aves, como una alternativa para que los adultos, niños y jóvenes pueden realizar y aprender en cualquier parque o zona con vegetación, cerca de donde viven, generando información que pueda servir para conservar especies.También ha trabajado en un proyecto de conservación del Río Atliyac, buscando el apoyo para decretar un Área Natural protegida de carácter municipal.Este es su primer año participando en el City Nature Challenge 2020, un reto a nivel mundial donde participan los ciudadanos haciendo registros de flora y fauna principalmente silvestres, como una actividad recreativa y educativa. El proyecto fue presentado en Naturalista CNC Paso de Ovejas 2020.Aurelio Molina Hernández colabora al lado de muchos amigos y compañeros, biólogos, fotógrafos de naturaleza, cineastas y camarógrafos de videos y documentales de naturaleza, amantes de las aves, extranjeros y mexicanos.Su trabajo puede ser apreciado en los siguientes links: https://www.naturalista.mx/people/43120 — ¿Qué satisfacción personal tienes con todo esto?“En ninguno de mis sueños estaba conocer personas que se dedican de manera profesional al cuidado de la naturaleza y el medio ambiente, ni compartir experiencias y conocimientos, que me invitaran a entrevistas en la televisión, en la radio, en periódicos, de mi pasión por las aves”.“Tener trabajo con las aves, tener amigos y compañeros naturalistas que me conocen y saben de mi trabajo a nivel nacional, gozar de toda la energía positiva que te genera el compartir el amor por la naturaleza en todas sus formas”.“Caminar y observar en reservas, playas, islas y parques naturales en distintos lugares del país. Tengo el privilegio de contar con todo el apoyo de mi familia para seguir impulsando nuestro proyecto familiar Reserva Natural Xocotitla. Por todo esto ha valido la pena el esfuerzo”, concluye.