Respaldan taxistas reforma a Ley de Tránsito que ampliaría vida útil de sus unidades

Taxistas del sur de Veracruz respaldaron la iniciativa de decreto que reforma la Ley de Tránsito y Transporte Público en el Estado, lo que permitirá ampliar a 10 años la vida útil de las unidades y se unifiquen los criterios de las licencias.



Carlos Sosa Pérez, coordinador de la Federación Veracruzana del Transporte, manifestó que esto representa un apoyo a la crisis de los taxistas que se recrudeció con la pandemia de coronavirus.



“Ya que por la situación que hoy vivimos no es posible estar renovando el parque vehicular a cada rato, tenemos rato de estar pidiendo que se eleve de 8 años a 10 años la vida útil de los autos, obviamente con la debida reparación de las unidades que estén en perfecto estado tanto física como mecánicamente, nos comprometemos los transportistas a que las unidades estén en condiciones aceptables; de hecho, sabemos que hay una revista para que nuestras unidades estén acordes”, mencionó en entrevista.



La iniciativa fue presentada por la diputada Magaly Armenta y se espera que llegue al pleno el próximo 28 de enero.



Sosa Pérez, dijo que esto les dará un mayor margen para poder cubrir los cambios de unidades.



Sobre las licencias, consideró que las autoridades les exigen la Tipo A y C, lo que es incongruente pues un taxista tendría que cubrir el costo de ambas.



“Se modificó la ley 561 y ahí se puso que debíamos tener una licencia tipo A los transportistas y tipo C los que manejamos un vehículo particular, yo que tengo mi carro particular y soy concesionario tengo que sacar mi licencia tipo A, también tengo que sacar mi tipo C, es incongruente puesto que nosotros para manejar una unidad de transporte público tenemos que pasar un curso”, aseveró.



Lamentó que por la crisis económica algunos concesionarios han tenido que devolver los automóviles a las agencias debido a que no pueden pagar las mensualidades.



Sosa Pérez sostuvo un encuentro con líderes taxistas de la región sur de Veracruz, en ellos Enrique Hernández Neve de Coatzacoalcos, Saúl de Aquino Castro de Las Choapas, Sergio Velázquez Álvarez de Minatitlán, entre otros.