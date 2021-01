Restauración del Ex Convento San José, en Orizaba, lleva avance del 60%

La obra de restauración en el Ex Convento San José tiene un avance del 60 por ciento, aunque se tuvo que pedir una prórroga para concluir los trabajos hasta febrero, ya no se hará en doce semanas sino en dieciocho; este fin se semana se cumple la once.



"La obra se contrató en octubre, pero me llegó el dinero en noviembre, entonces ahí tengo una diferencia de días que se van a enero. Además, que los materiales que uso para trabajar son prefabricados: la vigueta y la dovela es especial para este tipo de edificio, aparte del piso mazarin, la loseta en su medida y espesor con el tipo de acabado que es el original y eso me lo indica INAH y voy a conseguirlo a Chavarrillo; toda esta fabricación nos desfasa", indicó el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Orizaba, Raúl Martínez Macedo.



Dijo que la obra que se contrató fue rigidizar y consolidar el edificio debido a que no existían ni pisos ni techos, poniendo en riesgo el inmueble al contar con los muros sueltos. "Lo primero que se propuso fue rigidizarlos con las losas a base de vigueta dovela, loza de compresión para poderlo atracar y no tuviera peligro de movimiento ante los sismos, pero también cambiar el piso y su techumbre".



Indicó que de igual manera se está haciendo trabajo de intervención de muros, grietas, enlucidos, aplanados, colocación de piso y que se aplicará en el patio menor, que es el de mayor dimensión para poder colocar en un futuro un museo.



Añadió que el trabajo es largo, pues se tiene que detener en algún momento hasta que ciertas acciones sean avaladas y autorizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues explicó que en cada cuarto de este ex convento tiene una condición diferente por el deterioro, humedad o sismo.



"No es que tardemos, sino que se tiene que hacer la propuesta y validar el INAH y eso tienen que pasar días para hacer la validación y en función del instituto, el proceso se trabaja. Van saliendo conceptos de obra que no estaba considerados, es lo que llamamos obra extraordinaria".