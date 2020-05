Restauranteros de Xalapa reportan caída de 95% en ventas

A casi dos meses del distanciamiento social a causa de la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), los efectos negativos ya empiezan a golpear gravemente a diversos sectores productivos; tan solos, en la actividad restaurantera de Xalapa y la región las ventas se desplomaron en un 95%.



El empresario restaurantero Enrique Acosta, advirtió que, de no lograrse aplanar la curva de la pandemia en el tiempo estimado por las autoridades sanitarias, en un plazo de 15 a 20 días, “la gente no va a seguir aguantando”.



Dijo que la situación en la capital del Estado es muy preocupante, sobre todo, porque en una encuesta aplicada en días pasados, al menos el 82% de los entrevistados coincidieron en señalar que al normalizarse las actividades no tienen previsto visitar de inmediato un restaurante.



Ejemplificó que en ese sector la situación es muy preocupante, pues la estrategia de muchos restauranteros de ofertar comida para llevar, en estos momentos dejó de ser una opción, toda vez que algunos ya no tienen los recursos ni para llevar alimentos a los domicilios.



Expuso que los empresarios no solo están preocupados por sus negocios, porque aparte de no tener recursos suficientes para sostener las nóminas y pagar impuestos y servicios básicos, tienen que sufragar, al igual que todos los sectores de la sociedad, los gastos en sus hogares.



“Ahora que todos estamos en la casa, al menos el consumo de energía eléctrica aumenta, y general todos los gastos”.



Sostuvo que las disposiciones de las autoridades de reducir en un 60% el aforo de comensales en cada negocio no mejora la situación, toda vez que ni el 50% de cupo es un punto de equilibrio.



“Esperamos que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal se pongan en los zapatos del de enfrente. Sabemos que no se pueden regalar las cosas a nadie porque eso es contraproducente, pero sí (hay que) buscar mejoras que nos puedan ayudar a pasar esta pandemia”.



Agregó que esta nueva forma de vida ha impactado de manera negativa en todos los sectores, principalmente el restaurantero.



“Jamás nos imaginamos estar en esta circunstancia, ha sido una forma muy abrupta de ver las cosas de manera diferente”.