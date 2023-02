Restaurantes de Córdoba aseguran vender menos por prohibición para fumar

Restauranteros del Centro Histórico de la ciudad reportan una ligera baja en el número de clientes debido a la prohibición para fumar, ya no tienen ni lugares especiales para fumadores, señaló Rolando Tapia, encargado de una cafetería.Destacó que ya colocaron letreros en lugares visibles, se retiraron ceniceros y los meseros están pendientes de que no haya gente fumando.Sin embargo, los fumadores buscan espacios al aire libre a fin de "disfrutar" lo que ellos llaman su vicio.Las calles aledañas a la zona de restaurantes se han vuelto el espacio para aquellos que fuman y que nadie les prohiba hacerlo.Hasta ahora los operativos de la COFEPRIS por parte de la Jurisdicción Sanitaria Numero 6 abarcan bares, cantinas, centros nocturnos, restaurantes y cafeterías mismas que de no acatar la disposición serán sancionadas.Por su parte los restauranteros buscan ampararse pues considerán que asísolo se fomenta el consumo de cigarro de manera clandestina.