Restaurantes de Orizaba aumentarían costos hasta 30% para dar bolsas ecológicas

Un aumento de 30 por ciento en sus costos representa a los restaurantes la adquisición de bolsas o recipientes ecológicos que se dan a los clientes cuando éstos piden algo para llevar, indicó el presidente de la CANIRAC en Orizaba, David Castañeda Roldán.



Reconoció que esto es un impacto en los gastos para los establecimientos, por lo que el año pasado se habló con la PROFECO en torno a este tema para que les permitieran hacer un pequeño cargo a los consumidores.



Agregó que también se trabajó con los clientes para concientizarlos de esa situación, en el entendido de que es algo mínimo con lo que van a participar.



Comentó que se tuvieron que tomar medidas en torno a este tema pues, aunque no es algo frecuente para este tipo de establecimientos, al menos un 10 por ciento del consumo es para llevar.



Recordó que al momento aún no se aplican sanciones, pero primero se pasó por una etapa de aviso, y ahora hay advertencias puntuales.



En torno a su opinión por el plazo solicitado por la CANACINTRA para aplicar estas leyes, a fin de no afectar a quienes trabajan el plástico, consideró que sería apropiado, pues hacer la transición al uso de material biodegradable en sus producciones no es tan fácil.



Indicó que seguramente algunos harán adecuaciones y ajustes a sus máquinas para trabajar ese tipo de material.