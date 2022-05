Restos hallados en Chachalacas serían los de Viridiana Moreno, informan a familiares

Desbordados en llanto, los padres de Viridiana Moreno Vásquez salieron de las oficinas de la Dirección General de Servicios Periciales en Xalapa la noche de este martes.Aurora Vásquez Rosales y Enrique Moreno acudieron a una diligencia de identificación, en donde fueron notificados del hallazgo de restos humanos que podrían ser de su hija.Al respecto, los mismos familiares señalaron que aún no se puede confirmar al 100 por ciento que se trata de la mujer de 31 años desaparecida desde el pasado 18 de mayo en ciudad Cardel, municipio de La Antigua.Néstor Hernández, primo de Viridiana, dijo que existe “un 50 por ciento de coincidencia”, confirmando que se solicitará un nuevo examen de ADN.“Gracias por sus palabras de aliento, pero les adelanto que no está 100% confirmado el caso de Viridiana Moreno Vásquez, mi familia se encuentra destrozada, pero la prueba de ADN aún no sale positiva‼️ El resultado arroja un 50% de coincidencia. Hasta no tener la seguridad no nos adelantemos. Existen muchas irregularidades que tienen que salir a la Luz. Seguimos en la lucha (sic)”, escribió en Facebook.Los padres de “Viri” optaron por no dar declaraciones a los medios de comunicación. Quienes se encontraban en Periciales organizaron una valla humana para que éstos pudieran subir rápidamente a un vehículo y retirarse del lugar.Horas antes un grupo acudió a manifestarse a la Dirección de Periciales e informaron a los medios de comunicación del hallazgo de restos humanos en la zona urbana de Chachalacas, en Úrsulo Galván, en donde también se encontró la credencial de elector de Viridiana el pasado 21 de mayo.Tanto las autoridades como los familiares guardaron cautela sobre esta información, sin embargo, la Fiscalía General no reportó ninguna novedad. Por esta razón familiares y pobladores optaron por manifestarse de nueva cuenta para exigir un reporte actualizado.“Se va a solicitar otra prueba. Esa prueba no es confiable y hay muchas irregularidades”, declaró en entrevista otro familiar de Viridiana Moreno, quien pidió a los medios de comunicación no dar por hecho la identificación de Viridiana.Las movilizaciones de familiares de Viridiana continuaron durante el fin de semana en La Antigua y Tlaltetela, de donde es originaria.Sin embargo, ella tenía 10 años radicando en Cardel tras formar una familia con Javier Rodríguez, pareja con la que procreó un hijo.Javier Rodríguez se manifestó el pasado fin de semana tras denunciar la desaparición de Viridiana, no obstante, este martes no se presentó junto con sus suegros para la diligencia de identificación en la Dirección de Periciales.