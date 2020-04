Restringe Alcaldía de Xalapa toda actividad económica no esencial ante contingencia

A través de un comunicado y como medida precautoria para evitar el contagio y propagación del coronavirus (COVID-19) en Xalapa, a partir de este jueves, el ayuntamiento de Xalapa, anunció la suspensión temporal de las actividades económicas y sociales que no sean indispensables y que no estén relacionadas con la comercialización de productos de primera necesidad.



En éste, se estipula que por acuerdos con el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero y los ediles, se restringe las actividades no esenciales, aglomeraciones de vendedores y consumidores.



El edil, explicó que estas medidas extraordinarias se derivan del Acuerdo PM/003/2020 que se emitió este 2 de abril, en cumplimiento a la petición que realizaron las y los integrantes del Cabildo en la Sesión Ordinaria del 31 de marzo, para limitar actividades con más de 50 personas en un mismo espacio, para así, evitar la aglomeración de vendedores y consumidores ante un posible foco de infección o transmisión del COVID-19.



La medida se aplicará a gimnasios, lugares para hacer ejercicio o cualquier tipo de actividad física; billares, centros de meditación y de diversión; de juegos electrónicos y video, videojuegos o realidad virtual; juegos mecánicos y electromecánicos, juegos infantiles, museos, cines, teatros, galerías y pinacotecas; bibliotecas, ferias y centros de actividad recreativa.



A esto, se le agrega la suspensión de todas las actividades públicas y privadas, incluyendo las religiosas, en mercados y tianguis, con una concentración mayor a 50 personas. Las que reúnan a un número menor se realizarán únicamente si son consideradas esenciales.



Además, como parte del Acuerdo, se instruyó a la Dirección de Desarrollo Económico a que mediante el Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC), se efectúen las acciones que garanticen el cumplimiento de estas disposiciones.



La instrucción se hizo extensiva a las dependencias y unidades administrativas del Gobierno Municipal, con el fin de que implementen, desde el ámbito de sus competencias y capacidades operativas, las medidas requeridas para lograr el mismo objetivo.



Dicho acuerdo, tiene vigencia a partir de este día, una vez que fue publicado en la Gaceta Municipal Extraordinaria 010, el tablero de avisos y página oficial del Ayuntamiento, y éste, tendrá efecto hasta que se emita un nuevo acuerdo que lo modifique o revoque, considerando la evolución que registre el COVID-19 y las medidas dictaminadas por las autoridades correspondientes.