Restringe Ayuntamiento a 10 asistentes a sepelios en panteones de Veracruz Puerto

Los panteones de Veracruz no cerrarán sus puertas ante la emergencia sanitaria del COVID-19; no obstante, se han recomendaciones que deben implementarse tanto en los campos santos, como en funerarias.



Máximo diez personas pueden ingresar en cada servicio fúnebre a los cementerios y podrán permanecer media hora en el entierro, indicó la Regidora Charo Vera Vela.



También se indica que se debe mantener una agenda para que no haya más de un servicio a la vez, esto para evitar aglomeraciones.



"Se envió los oficios y panteones y ya se está llevando a cabo en el panteón municipal. Ya no se deja entrar a los funerales, a las inhumaciones más de 50 personas, 100, hasta 200 muchos más, sólo se les está permitiendo que entren de 10, los familiares más cercanos", dijo.



En el caso de las funerarias, también se recomendó que no rebasen más de 6 personas en las salas de velación y guardando la distancia adecuada.



No se permite los traslados de personas en camiones de las funerarias al panteón.



"Que cada funeraria establezca el número mínimo de personas y horarios para permanecer en el Velatorio, cancelar los transportes al panteón, luego llevan autobuses que va mucha gente y todo esto con gel que se tengan en las funerarias y panteones".



Hasta el momento, no se contempla sanaciones a los cementerios y funerarias, pero se ha exhortado que respeten el lineamiento emitido.