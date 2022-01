Resultados contra la inseguridad han sido contundentes, presume Cuitláhuac García

Veracruz ya no está en primeros lugares de inseguridad, aseguró el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, al retomar lo informado en la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en relación con la baja de incidencia de homicidios y en general de los índices de inseguridad.De acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad disminuyó en los últimos tres años los homicidios dolosos, lo que lo ubica en el lugar 17 con respecto al resto del país, por debajo de la media nacional, resaltó el titular del Ejecutivo.En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el Mandatario estatal lamentó que algunos medios no informan con veracidad e incluso en ocasiones la información que se publica es falsa, lo que afecta no sólo al Gobierno, sino a todos los veracruzanos.Es por ello que en esta ocasión con información que da a conocer la autoridad federal, se destacan los avances que en materia de seguridad se han logrado en estos tres años, expuso.“El delito de mayor impacto que tenemos en el país es el homicidio doloso, de enero a 2021 a diciembre 2021 contabilizados completos, el Secretariado Ejecutivo informa donde se encuentra Veracruz, muy por debajo de media nacional en víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, en el lugar 17, cuando nos habían dejado en los primeros lugares”, dijo al reconocer que las circunstancias que generan esta situación son las mismas en todo el país.“Las circunstancias que motivan el homicidio doloso son las mismas que en todo el país, crimen organizado, pobreza extrema. Todo ese legado del neoliberalismo que estamos combatiendo, que será a largo y mediano plazo, tal y como me comprometí dar resultados en los primeros dos años, llevamos tres y sigue a la baja”, detalló.Asimismo, cuestionó el por qué en las seis entidades del país que encabezan las estadísticas de homicidios dolosos, el Senado no creó ninguna comisión para revisar la situación.“También en percepción estamos mejorando en Veracruz. Algunos medios no dicen la verdad. ¿Por qué no abren comisiones en otros Estados que están peor que Veracruz? Hay seis entidades que encabezan los homicidios dolosos, Veracruz se encuentra fuera de estos lugares, a diferencia de cómo nos lo habían dejado. Se quería poner en tela de juicio el trabajo de un servidor y los resultados han sido contundentes”, manifestó al señalar que en la actualidad ningún municipio de la entidad se ubica entre los 50 de todo el país más inseguros.Por otra parte, dejó en claro que Veracruz no tiene a ningún municipio con mayor incidencia delictiva, ninguno dentro de los 50 municipios de todo el país, por lo que definió que Veracruz como Estado está hacia la baja, a nivel nacional en ese delito.Para finalizar, el Mandatario dijo que como resultado del trabajo coordinado con el Gobierno Federal para la pacificación del país, Coatzacoalcos lleva ya 330 días sin el registro del delito de secuestro, “va a la baja, los días que ya llevamos sin secuestros en Coatzacoalcos, se ha querido manchar en el sur pero ya tenemos otro panorama”.