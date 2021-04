Resurrección de Cristo llena a la Iglesia de alegría: Obispo de Tuxpan

La resurrección de Cristo y la de todos los creyentes es un dogma central de la fe cristiana, señaló el obispo emérito Juan Navarro Castellanos, tras lo cual invitó a los feligreses a vivir con esa esperanza.



En el Domingo de Resurrección, el día más importante para los cristianos, el prelado advirtió que no se deben dejar confundir con falsedades, como la re-encarnación.



“No nos quedemos deslumbrados con las cosas de la tierra, sino tengamos nuestra mirada fija en el Cielo y nuestra esperanza anclada en la Resurrección de Cristo y en nuestra futura resurrección.



“Nuestro interés primordial durante esta vida temporal debiera ser el logro de la Vida Eterna en el Cielo. Si así actuamos no tendríamos que temer el día del fin del mundo, ni cuándo sucederá”, enfatizó.



En su tradicional mensaje dominical, el obispo emérito de la Diócesis de Tuxpan dijo que con la celebración del Domingo de Resurrección la Iglesia se llena de alegría.



“También nosotros, que hemos atravesado el desierto de la Cuaresma y los días dolorosos de la Pasión, hoy abrimos las puertas al grito de victoria: ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado verdaderamente!”, proclamó.



Navarro Castellanos señaló que la Resurrección de Jesucristo es el misterio más importante de la fe cristiana.



“En la Resurrección del Señor está el centro de nuestra fe cristiana y de nuestra salvación. Por eso, la celebración de la fiesta de la Resurrección es la más grande del Año Litúrgico, pues si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y también nuestra esperanza.



“Y esto es así, porque Jesucristo no sólo ha resucitado Él, sino que nos ha prometido que nos resucitará también a nosotros. En efecto, la Sagrada Escritura nos dice que saldremos a una resurrección de vida o a una resurrección de condenación, según hayan sido nuestras obras durante nuestra vida en la tierra”, concluyó.