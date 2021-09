Retenes en Coatzacoalcos no sirven, insiste CANACO

Transporte Público no pudo rendir cuentas de cuántas multas ha emitido a infractores de la ley, confirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en esta ciudad, Armando Carvallo Brañas, tras una reunión sostenida entre autoridades y empresarios.



Pese a que automovilistas y sobre todo comerciantes han denunciado que son parados en múltiples ocasiones para revisiones en los retenes de las entradas y salidas de Coatzacoalcos, la corporación indicó en una reunión que no se tiene un número puntual de cuántas infracciones han levantado.



Lo anterior, refuerza o confirma los señalamientos de que los uniformados únicamente están en los filtros de seguridad pidiendo dinero a los conductores y no poniendo realmente orden.



Carvallo Brañas expuso que esto sólo dejaría en claro que los retenes no sirven.



"La otra vez quisimos saber cuántas multas se levantan y no hay. Eso nos diría si funciona o no, si yo levanto 100 multas quiere decir que estoy educando a la gente pero si no hay una sola no nos está sirviendo. No dan un número, nos dicen que sí hubo pero no nos dan número", dijo.



Información completa más tarde...