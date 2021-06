Retomará Gobierno de Veracruz entrega de apoyos por pandemia

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOL) reiniciará en los próximos días la entrega de apoyos emergentes que se plantearon para hacer frente a la pandemia por el COVID-19 y respaldar a sectores como taxistas no concesionarios y meseros, entre otros.



Estos apoyos se detuvieron por la veda electoral pero en breve se reactivarán, informó el titular de la SEDESOL en Veracruz, Guillermo Fernández Sánchez, quien recordó que se trata de los apoyos que determinó el Ejecutivo del Estado para entregar a los grupos afectados en su economía por la emergencia de salud.



Estos apoyos se tuvieron que detener en su entrega durante la veda electoral, debido a que su forma de dispersión era por medio del Banco del Bienestar, por lo que su suspensión fue temporal.



“Los programas emergentes se dieron a empleados de transportes, lo interrumpimos, ahorita vamos a retomar el tema, vamos a volver a platicarlo, pues la pandemia, aunque ha mejorado un poco las condiciones, todavía hay oportunidades de apoyar gente. Se entrega a través del Banco del Bienestar junto con nosotros; decidimos no dispersarlo durante las campañas para evitar cualquier sospecha o problema; es para taxistas no concesionarios, los empleados y sector que está alrededor de la cultura y el turismo y del transporte en este caso”, apuntó el funcionario estatal.



Fernandez Sanchez expuso que éstos fueron los únicos programas que se detuvieron, ya que el resto continuaron durante este periodo, sólo que no se promovieron para evitar incurrir en alguna irregularidad.



“Los programas sociales, los típicos de mujeres emprendedoras y de módulos de autosuficiencia alimentaria, esos no se detuvieron, lo único que no hicimos fue publicar la entrega de apoyos pero los programas siguieron, los que sí tuvimos que detener por la forma de la dispersión son los programas emergentes que hicimos y se interrumpieron ante las campañas y la veda electoral”, dijo al referir que los programas de obra estuvieron vigentes en todo momento.



“Los programas de obra, de mejoramiento a la vivienda, esos seguimos haciéndolo, igual esos no se detuvieron, seguimos; acabamos de hacer la primera gira después de la campaña el jueves y viernes anduvimos en la zona norte del Estado y estuvimos entregando obras de electrificación”, finalizó el titular de SEDESOL.