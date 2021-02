Retomarán la lucha por los matrimonios gay en Veracruz

Antes de finalizar la LXV Legislatura, se presentará nuevamente la iniciativa de reforma al Código Civil para avalar el matrimonio igualitario, aseguró la diputada local por MORENA, Mónica Robles Barajas, en entrevista con La Tropa Rosa: Katia Dorantes, Noreli Morales e Ilse Escalante, por TeleClic.tv.



“Se va retomar, yo no voy terminar la Legislatura sin volver a subir la iniciativa al Congreso, espero que haya el consenso de parte de mis compañeras y compañeros diputados”, dijo.



Lo anterior, en vista de la exclusión contra los derechos de la comunidad de la diversidad sexualidad, al negársele garantías civiles y jurídicas por parte del artículo 75 del Código Civil.



“Quienes se oponen, realmente no hay argumentos más que un tema que consideran moral y el que se permita que dos personas del mismo sexo se casen no lo hace obligatorio, lo hace legal”.



Otro de los pendientes en Veracruz es referente al tema del aborto, para gozar de los mismos derechos que las mujeres en Ciudad de México y Oaxaca, para interrumpir un embarazo antes de la doceava semana.



“Estamos trabajando una iniciativa para que haya mayor responsabilidad hacia el padre que no quiera reconocer a un menor y haya más responsabilidad en el momento de tener relaciones”, dijo la Diputada.



De igual manera, acusó que a partir de una investigación del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) al menos 90 por ciento de los Institutos Municipales de las Mujeres carecen de recursos y estructura para operar en Veracruz.



La Legisladora enfatizó que no todas las unidades de género de las dependencias cuentan con un nivel de dirección y en el caso de los municipios, persiste mucha confusión sobre las facultades de los institutos y diferenciarlas de los sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.



Robles Barajas recalcó que no ha habido la colaboración necesaria, ni los recursos para atender las recomendaciones implícitas de las dos Alertas de Género para la entidad, una por violencia feminicida y una más por agravio comparado.



Con La Tropa Rosa, Mónica Robles recalcó que la violencia de género se manifiesta de diferentes formas en la política, como con la obstrucción al cargo, la no convocatoria a sesiones del Congreso o también mediante la disparidad salarial entre hombres y mujeres.



Afirmó que incluso vivió en carne propia la misoginia política, tras denunciar ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), ante la Fiscalía General de la República y ante la Fiscalía General del Estado a un medio de comunicación por violencia política de género.



“Donde sacan mi nombre y dicen ‘Mónica Robles Narcotraficante’ y la nota relata la historia de una mujer involucrada con el crimen organizado”, dijo.



Y por lo tanto, consideró prioritario que proceder ante las instancias legales y el OPLE resolvió favorablemente al grado de emitir medidas cautelares para su protección.



“Yo decidí presentar la denuncia y las autoridades me dieron la razón y sin duda hay muchas compañeras que de diferente manera han vivido o están viviendo un tipo de violencia”.



Por lo anterior, la Diputada observó que aunque las dependencias de Gobierno cuentan con sus propia Unidad de Género, no todas funcionan como deberían.



“No tienen el nivel de dirección que deberían tener y que se les diera la importancia que debieran tener”.



En la entrevista transmitida este jueves por TeleClic.tv, la Diputada por Coatzacoalcos impartió cátedra acerca de la revolución más importante de los últimos dos siglos: el feminismo.



“El feminismo no busca el beneficio sólo de las mujeres, sino de la sociedad completa y busca cambios fundamentales”, explicó.



Enfatizó que incluso hoy persisten las reglas escritas por hombres para la política y por las formas en cómo los hombres las aplican, dejan en exclusión a las mujeres.



Por lo anterior, Mónica Robles convocó a las demás legisladoras para incluir la violencia política en razón de género como una causal de nulidad de la elección.



“Hay una consecuencia inmediata para que los que violenten, lo piensen mejor”, dijo al referir que de las 25 diputadas con representación en la Legislatura, 23 firmaron la iniciativa.